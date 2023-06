Dia dos Namorados na maturidade: sexo do casal durante a menopausa

FreePik Dia dos Namorados na Maturidade: Sexo e intimidade do casal durante a menopausa

É fato que durante a menopausa as mulheres experimentam uma série de mudanças físicas, hormonais e emocionais, que podem afetar a vida sexual. No entanto, não é uma regra! É bastante possível estar na menopausa e poder desfrutar da intimidade com o parceiro – especialmente no Dia dos Namorados. Tudo depende do quão essa mulher está munida de informações e autoconhecimento para que aproveite o período da melhor forma possível.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Alguns casais notam uma mudança no desejo sexual da companheira devido às alterações hormonais, como a diminuição nos níveis de estrogênio, que leva a redução da lubrificação vaginal e, possivelmente, a um desconforto durante a relação sexual. Porém, existem várias formas de lidar com esses problemas.

É importante também que os casais conversem abertamente sobre suas necessidades, preocupações e desejos durante a menopausa. Os parceiros devem ser compreensivos e entender que essas mudanças são normais e fazem parte da vida da mulher. Além de se informar bastante, consultar um especialista pode ser uma boa ideia, pois com base em uma análise específica e individual pode oferecer opções de tratamento para aliviar alguns sintomas físicos e emocionais da menopausa, como lubrificantes vaginais, terapias e afins.

Márcia Cunha, fundadora e CEO da Plenapausa, primeira femtech brasileira focada em levar informação, apoio, cuidado, tratamento e produtos para a mulher na menopausa, reforça que é preciso que a mulher se atente à sua saúde mental nesse período, focando em realizar atividades que sempre gostou de fazer, inclusive manter a intimidade com o parceiro.

“A tendência é que a mulher quando entra na menopausa acredite que o sexo não será mais tão presente, não tão importante. Mas a realidade é que devido às mudanças físicas, como a diminuição da lubrificação e, consequentemente, da libido, o sexo para essa mulher ficou diferente, não quer dizer que ela não queira ou não precise. Pelo contrário! Continuar praticando a intimidade com o parceiro, mas de forma a conhecer esse novo corpo, não só fará bem fisiológicamente, como para a mente.”, comenta.

Fora isso, manter a relação sexual ativa nesse período traz diversos benefícios: “Quando a mulher está nessa fase, é importante ela reconhecer seu corpo, ver o que ele gosta e precisa. Para o ressecamento vaginal, é bom investir em lubrificantes à base de água. A prática sexual irá fortalecer os músculos pélvicos, evitando a incontinência urinária, além de proporcionar o alívio do estresse e melhora no humor, proporcionando bem-estar”, explica a ginecologista Natacha Machado.

Vale ressaltar que o mercado para a saúde e cuidados da mulher madura vem crescendo consideravelmente nos últimos anos e muitas femtechs vem surgindo para atender as demandas desse público, como a Plenapausa e a Feel&Lilit, por exemplo, que visa ressignificar a relação do autocuidado com a sexualidade feminina oferecendo diversos produtos, como lubrificantes e hidratantes íntimos, para todas as mulheres, incluindo as que estão passando pela menopausa.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

É bom lembrar também que sexo não se limita apenas à penetração. Os casais podem explorar outras formas de intimidade, como carícias, beijos, massagens e outras atividades que proporcionem prazer e conexão emocional.

Cada casal é único e é importante que trabalhem juntos para encontrar maneiras de manter uma vida sexual satisfatória durante a menopausa e em qualquer fase da vida. A comunicação aberta, a compreensão e a exploração de novas possibilidades podem ajudar a manter a intimidade e o prazer sexual mesmo durante essa fase de transição na vida de uma mulher.

Quer mais conteúdos sobre moda, beleza e comportamento? Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher