Divulgação Dia dos Namorados: Cuidado com os golpes românticos

Namoros virtuais tornaram-se tendência entre os mais jovens e há quem diga que os mais velhos também estão adeptos aos romances online. A verdade é que com a chegada de novas tecnologias, as distâncias foram encurtadas e conhecer alguém ficou mais fácil — com um clique é possível encontrar sua alma gêmea, ou talvez um golpista.

Segundo o perito em crimes digitais, Wanderson Castilho, ter um relacionamento online seguro é totalmente possível, no entanto, é necessário estar atento aos perigos da web, pois há muitos estelionatários prontos para aplicar golpes financeiros. “Os perfis de golpistas são sempre de pessoas muito bonitas, com oratória impecável e muito solícitos. Eles estão nessas redes em busca de perfis específicos, como pessoas que passaram por desilusões amorosas, traições, luto, depressão e aquelas que sonham com o príncipe encantado”, afirma.

Esse golpe que tem feito muitas pessoas vítimas se chama Catfishing. Na prática, um usuário cria um perfil fake para enganar as pessoas emocionalmente e financeiramente. Eles mantêm um relacionamento romântico virtual dos sonhos em troca de dinheiro. Para entender como eles agem e se proteger desses e de golpes similares, Wanderson Castilho elencou algumas dicas. Veja.

Desconfie de perfis “perfeitos”

Desconfie de perfis que mostram que a vida perfeita existe. Aqueles que tem inúmeras fotos bonitas, com muita ostentação e lugares chiques. Essa é uma das táticas que golpistas utilizam para atrair vítimas. Lembre-se que quanto mais a história for bonita e positiva, menos real ela é.

Conversas por vídeos

É importante que você conheça o rosto de quem está se relacionando por vídeos também . Esse é um princípio básico que deve ser seguido para se certificar que a pessoa que você está firmando um compromisso realmente é a mesma pessoa das redes sociais.

Dificuldades em mandar áudios

Tome cuidado, as histórias sempre são as mesmas. Os golpistas procuram se passar por personagens ocupados, com profissões que demandam tempo e distanciamento físico, assim fica difícil um encontro presencial.

Perguntas demais

Algumas perguntas podem parecer apenas perguntas, outras nem tanto. O criminoso sempre estuda perfil para adaptar o seu discurso de acordo com as informações que a própria vítima passou. Como, qual o seu homem ideal? O que você mais quer na vida? Perguntas bobas, porém, informações importantes para o criminoso interpretar o personagem que a vítima idealiza.

Nada de dados pessoais

Ao conseguir sua confiança, os criminosos se aproveitam para aplicar golpes. Então evite passar dados sigilosos. E nada de clicar em links enviados nessas conversas.

Caí no golpe e agora?

O perito alerta que a vítima deve guardar todas as conversas, bloquear a pessoa imediatamente, registrar Boletim de Ocorrência em delegacias comuns ou próprias para crimes digitais, e claro, procurar ajuda de um profissional.

Castilho ainda avalia que embora muitas mulheres sejam vítimas, homens também caem em golpes de aplicativos de relacionamento. Eles apenas não verbalizam por sentirem mais vergonha, e até se recusam acreditar que de fato caiu num golpe. “O ideal é que você homem, ou mulher mantenha sempre a conversa dentro da plataforma de relacionamento, até ter certeza que a pessoa realmente é quem dizer ser”, concluí.

