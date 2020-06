Dia dos Namorados: 10 casais que você não lembra que existiram

O Dia dos Namorados chegou e, para comemorar a data com nostalgia e uma pitada de romantismo, o iG Gente fez uma seleção com vários casais famosos completamente improváveis – mas que já existiram, sim.

1. Claudia Raia e Jô Soares

Reprodução Jo Soares e Claudia Raia









Tem namoros que acabam, mas o carinho permanece entre o ex-casal. É o caso de Claudia Raia e Jo Soares, que se relacionaram de 1984 a 1986. Recentemente, a atriz e dançarina disse em entrevista à TV Brasil que é muito grata a Jo. “O que eu sei de comédia devo a esse cara, que é o Jô Soares”, derreteu-se.

2. Eliana e Luciano Huck

Reprodução Eliana e Luciano Huck





Eliana viveu uma história de amor com o apresentador Luciano Huck em 1999, na época em que ele apresentava o programa “H” na rede Bandeirantes. Após o rompimento com a apresentadora, o marido de Angélica ainda assumiu um romance com a cantora Ivete Sangalo. Na época, muito se especulou sobre uma suposta traíção. Mas, em entrevista à Marie Claire, Eliana diz que não se tratou disso.

3. Paolla Oliveira e Maurício Mattar

Reprodução Paolla Oliveira e Maurício Mattar





“Adoro o Mauricio, a mãe dele, e não só eu mas minha familia também. Cada um reage de uma forma às insistentes investidas da imprensa e Mauricio optou por falar algumas coisas e eu não por uma reserva minha nesse tipo de assunto”, escreveu Paolla no blog que tinha em 2008, explicando o término com Maurício. Já o ator disse na imprensa que o fim do relacionamento aconteceu pela incompatibilidade na agenda dos dois.

4. Preta Gil e Caio Blat

Reprodução Preta Gil e Caio Blat





Caio Blat e Preta Gil assumiram o namoro em 2000 e, apesar de terem terminado, ainda mantém a amizade. Antes de casar com Rodrigo Godoy, Preta também chegou a namorar Paulinho Vilhena e o apresentador Marcos Mion.

5. Sandy e Paulinho Vilhena

Divulgação Casais famosos esquecidos: Sandy e Paulinho Vilhena





Os dois se conheceram nos bastidores do seriado “Sandy & Junior” da TV Globo , em 1999. O namoro de Sandy, que na época tinha 16 anos, foi acompanhado de perto por Noely e Xororó, seus pais. Apesar de aceitarem bem o relacionamento dela com o ator, raramente deixavam o casal a sós. O romance foi breve, durando apenas 8 meses.

6. Thaís Araújo e Netinho de Paula

Reprodução Taís Araújo e Netinho de Paula





Taís Araújo namorou Netinho de Paula por 4 anos. O relacionamento, no entanto, não era aprovado pela família da atriz. Em 2010, o então vocalista do Negritude Junior revelou ao “Programa Márcia” da Band que Taís foi o grande amor de sua vida, e que na época tudo que mais desejava era ter um filho com ela.

7. Rodrigo Hilbert e Maria Paula

Reprodução Rodrigo Hilbert e Maria Paula





Os atores namoraram entre 1998 e 2000. Os dois chegaram a morar juntos, mas terminaram após depressão da atriz, que engravidou de Rodrigo Hilbert, mas sofreu um aborto espontâneo. “Na minha primeira gravidez, perdi o bebê num aborto espontâneo quando ia completar o terceiro mês. Foi um trauma, um baque pesado”, disse à Marie Claire.

8. Vera Fischer e Murilo Rosa

Reprodução Vera Fischer e Murilo Rosa





Vera e Murilo assumiram o relacionamento em 2002. O namoro entre os dois causou muitas polêmicas na época, já que ele é 18 anos mais novo que a atriz. Recentemente, através de suas redes sociais, Vera mostrou que não guarda mágoas de Murilo: “Naquela época, a gente estava no comecinho do nosso namoro. Ele é realmente uma flor de pessoa. Ou, como diriam os poetas, uma rosa”.

9. Dado Dolabella e Wanessa

Reprodução Dado Dolabella e Wanessa





O namoro entre a cantora Wanessa e o ator Dado Dolabella foi conturbado, mas conseguiu durar, aos trancos e barrancos, 2 anos. O casal chegou a ser flagrado brigando na rua. Mesmo assim, a filha de Zezé já disse em entrevista à Contigo! que não se arrepende de ter namorado Dado: “Não me arrependo porque eu gostei, me entreguei e, graças a essas histórias, hoje posso aproveitar de uma verdadeira relação”.

10. Danielle Winits e Bruno Gagliasso

Reprodução Danielle Winits e Bruno Gagliasso já foram um casal





































Muito antes de Giovanna Ewbank, existiu Danielle Winits na vida de Bruno Gagliasso. O casal inusitado assumiu a relação em 2003. Nove meses depois, eles já estavam noivos, mas a relação terminou no ano seguinte, pouco antes de os pombinhos subirem ao altar.