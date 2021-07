Ana Melo Dia do vira-lata: o meme de cada signo

No dia 31 de julho é celebrado o Dia do Vira-lata e não poderíamos deixar essa data passar em branco, não é mesmo? O cão vira-latinha caramelo virou um dos símbolos que representam o Brasil, além do samba e futebol. Mais do que isso, há quem defenda que o cachorro caramelo deveria ser considerado patrimônio nacional. Mas como isso ainda não aconteceu, podemos celebrar essa data exaltando todos os cachorros e gatinhos sem raça definida (SRD) e falar a importância da adoção de animais .

Quem nunca sonhou em ter um gatinho ou um doguinho com características específicas ou, até mesmo, de raça? Todo mundo que gosta de animais já fantasiou em ter um bichinho de raça. Porém, podem existir mais contras do que prós na hora de ter um animalzinho com pedigree, sabia?

Animais de raças são frutos de anos de combinações de características específicas até atingir as raças que conhecemos hoje, como os pastores alemães, dálmatas, pit bulls, bulldogs e entre vários outros. Essa seleção forçada de características pode trazer ao animal problemas genéticos, seja pelo formato anatômico ou por doenças genéticas hereditárias, diminuindo o tempo de vida do animalzinho.

Devido aos problemas genéticos, os custos com os cuidados de um animal de raça será bem maior do que de um vira-latinha, pois poderá requerer cuidados médicos ou alimentares especiais,.

Ao comprar um animal, você pode estar contribuindo para a violência animal, pois existem canil ilegais que mantém animais em péssimas condições de vida, forçando fêmeas a procriar sempre, até seu corpinho não aguentar. Lugares assim são mais comuns do que a gente imagina e, quem compra animais, contribui para que isso aconteça cada vez mais.

E, agora não podemos deixar de listar os benefícios de adotar um animal SRD, já que neste Dia do Vira-lata, devemos celebrar esses bichinhos tão especiais:

Existem diversos animais abandonados na rua que dependem de cuidados e carinho. Ao adotar, você muda a vida de um bichinho que será eternamente grato, retribuindo em amor e companheirismo.

Animais vira-latas têm menos tendência de ter doenças genéticas e o tempo de vida estimado é de 16 a 18 anos.

Além dos gastos com remédios de pulga, vermes e as vacinas, um animalzinho sem raça definida não precisará de rações específicas – o que normalmente são mais caras.. Entretanto, sempre escolha a ração sem corantes e com pouco sódio para que o bichinho não venha a ter problemas renais posteriormente.

Um vira-lata nunca é igual ao outro, mesmo os famosos vira-latas caramelos. Sendo assim, você terá um doguinho ou gatinho únicos.

O animal na vitrine de um pet shop é lindinho, mas pode haver muito sofrimento por trás do que enxergamos na loja.

Por isso, não compre, adote! Mude o mundo de um animalzinho que viu o abandono de perto e está aguardando uma oportunidade de experimentar o amor e proteção de um lar.

Agora vamos celebrar o Dia do Vira-lata com memes de cada signo:

Áries

A fera preparada para a guerra

Touro

Ama um lanchinho

Gêmeos

Sempre atento nas fofocas

Câncer

Um grude que só

Leão

Se não for pra brilhar, nem existo

Virgem

Você viu?

Só nos corres

Libra

Quero tudooo

Escorpião

Sensuellen total

Sagitário

Adora um festa

Capricórnio

Não me toca!

Aquário

Jeitinho único

Peixes

Vou roubei seu coração

