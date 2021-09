Redação João Bidu Dia do Sexo: as combinações de signo mais quentes

Você já percebeu que com algumas pessoas a transa é mais gostosa, enquanto com outras aparecem muitas diferenças na cama? Pode acreditar: a Astrologia traz explicações sobre essas combinações incríveis e até para a falta de conexão. Nas melhor do que no Dia do Sexo , comemorado em 6/9, para saber quais são as melhores combinações para você, não é mesmo?

Sabemos que cada signo gosta de uma posição diferente .Se quer descobrir com quais crushs você tem mais chances de curtir transas inesquecíveis, confira na tabela abaixo para ver qual Elemento seu signo pertence. Depois, é só conferir suas melhores combinações e partir para a ação!

JÁ CONFERIU A MENSAGEM DO HORÓSCOPO DE HOJE ? APROVEITA E DÁ UMA OLHADA NOS SIGNOS DAS AMIGAS!

FOGO: Áries, Leão e Sagitário

TERRA: Touro, Virgem e Capricórnio

AR: Gêmeos, Libra e Aquário

ÁGUA: Câncer, Escorpião e Peixes

FOGO

Se você pertence ao elemento Fogo, suas melhores combinações sexuais são os signos que pertencem ao elemento Água.

Áries x Câncer: invistam no prazer um do outro. Assim, os momentos a dois serão fogosos e inesquecíveis.

Áries x Escorpião: esse gato tem uma sexualidade marcante, por isso, a cama promete pegar fogo.

Áries x Peixes: o pisciano se adapta facilmente aos seus gostos e faz de tudo para agradar você no sexo.

Leão x Câncer: podem até surgir divergências, mas, se você demonstrar romantismo, a noite será incrível.

Leão x Escorpião: vocês são quentes. No escorpiano, você encontra alguém com pique de sobra para atender aos seus desejos.

Leão x Peixes: há uma forte atração entre vocês. O pisciano fará de tudo para agradar você na hora H.

Sagitário x Câncer: o gato desse signo faz o estilo romântico. Respeite os limites dele entre quatro paredes.

Sagitário x Escorpião: as diferenças ficam pra trás quando o assunto é sexo. A intimidade é recheada de erotismo.

Sagitário x Peixes: juntos, vocês se entregam ao prazer. Para a noite ser perfeita, atenda às necessidades do pisciano.

TERRA

Se seu signo pertence ao elemento Terra, suas melhores combinações no sexo são os signos que pertencem ao elemento Fogo.

Touro x Áries: a intimidade pega fogo entre vocês. O ariano mexe com seus desejos e, juntos, dão um show de sensualidade na cama.

Touro x Leão: deixe o cara desse signo assumir o comando e, assim, viverão uma transa inesquecível e cheia de tesão.

Touro x Sagitário: o desejo pinta logo de cara e os momentos de prazer são intensos entre quatro paredes.

Virgem x Áries: o jeito fogoso do ariano desperta os seus maiores desejos. Encontrem o ritmo de vocês na intimidade e tenham muita satisfação.

Virgem x Leão: deixe a timidez de lado, pois vai conseguir realizar suas fantasias sexuais junto do leonino.

Virgem x Sagitário: esse homem gosta de inovar na cama. Com diálogo, você vai conseguir se soltar e curtir a transa.

Capricórnio x Áries: esse gato vive com os desejos à flor da pele. Aproveite esse entusiasmo e curta o bem-bom.

Capricórnio x Leão: revele suas fantasias sexuais para o leonino. Os momentos a dois vão pegar fogo!

Você viu?

Capricórnio x Sagitário: embarque nas novidades e aventuras propostas pelo sagitariano e vai encontrar prazeres que nunca experimentou.

AR

Se seu signo pertence ao elemento Ar, suas melhores combinações no sexo são os signos que pertencem ao elemento Terra.

Gêmeos x Touro: esse gato tem um pique invejável para o sexo. Drible o jeito cauteloso dele e tenham mais prazer.

Gêmeos x Virgem: com respeito, você conseguirá estimular o virginiano a se soltar entre os lençóis.

Gêmeos x Capricórnio: a atração sexual entre vocês é intensa. Se o capricorniano sentir segurança, vai revelar todo o seu potencial entre quatro paredes.

Libra x Touro: vocês têm gostos parecidos. O prazer aumenta ainda mais quando um tenta descobrir as vontades e desejos do outro.

Libra x Virgem: o virginiano gosta de sexo com amor e costuma ser fiel. Com jeitinho, você faz esse cara se soltar.

Libra x Capricórnio: esse signo se solta entre os lençóis e libera todo o erotismo que tem junto com você.

Aquário x Touro: a atração é grande entre vocês e o taurino tem um pique insaciável para o sexo. Aproveite!

Aquário x Virgem: mesmo que ele demore um pouquinho para entrar no seu ritmo na cama, você consegue deixá-lo à vontade.

Aquário x Capricórnio: você adora novidades na cama. Estimule o capricorniano a se soltar e curta o momento.

ÁGUA

Se você pertence ao elemento Água, suas melhores combinações no sexo são os signos que pertencem ao elemento Ar.

Câncer x Gêmeos: o geminiano é mais solto e você, mais romântica. Mas conseguem se adaptar ao jeito um do outro e curtirem.

Câncer x Libra: as transas são incríveis, pois há grande atração entre vocês. O sexo torna-se um momento mágico.

Câncer x Aquário: solte-se na cama e aproveite todas as inovações e ousadias que o aquariano sugerir a você.

Escorpião x Gêmeos: os dois têm muita energia para buscar o máximo de prazer na intimidade. O geminiano não tem pudores, igual você.

Escorpião x Libra: o libriano fica fascinado por seu pique e sua sensualidade e gosta de romantismo na transa, assim como você.

Escorpião x Aquário: aguarde momentos de puro erotismo entre os dois. O aquariano sabe surpreender você na cama.

Peixes x Gêmeos: aproveite o estilo liberal do geminiano e realize suas fantasias sexuais ao lado dele.

Peixes x Libra: vocês adoram sensibilidade e romantismo na transa. É impossível você resistir ao charme libriano.

Peixes x Aquário: o aquariano sabe estimular seu erotismo e tem ideias originais e excitantes na cama.

Além das melh9ores combinações na hora do rala e rola, você também pode saber mais sobre o seu jeito de ser nas relações com a ajuda do seu Mapa Astral do Amor . De acordo com as inforções do seu nascimento, ele pode desvendas o que os astros reservam pra você.

LEIA TAMBÉM