Dia do Pescador é celebrado na Ilha das Caieiras

Em comemoração ao Dia Nacional do Pescador, celebrado no próximo domigo (29), o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), participou na manhã deste sábado (28) de um momento de confraternização com pescadores, desfiadeiras de siri, marisqueiras, lideranças políticas e moradores da Ilha das Caieiras, em Vitória. O chefe do legislativo estadual frisou, na celebração, que está trabalhando, junto ao governo do Estado, para levar o sistema aquaviário até a região, impulsionando e valorizando a o turismo e a economia dos bairros da Grande São Pedro e Grande Santo Antônio.

Considerado um dos bairros mais antigos da capital, a Ilha das Caieiras preserva a tradição da pesca artesanal por meio da transmissão de conhecimento entre gerações.O deputado destacou ainda a importância dessa cultura ser preservada. “Como foi dito aqui pela Lelete, ela era desfiadeira de siri e casou com um pescador há 44 anos. A atividade dela, de desfiadeira, e a dele, de pescador, fizeram com que pudessem dar garantia de uma vida digna para seus familiares. A profissão de pescador é uma das atividades mais antigas do mundo e, nesse dia, estamos celebrando e nos colocando à disposição para que juntos possamos encontrar soluções para os desafios que eles encaram a cada dia”, afirmou.

Nascida no bairro e desfiadeira de siri há 46 anos, Eliete Barreto da Silva, a Lelete, relatou durante o encontro a importância da profissão ser valorizada. “Podemos receber turistas, sermos pólo gastronômico, termos restaurantes, mas se não tivermos a pesca e o pescador, como vamos sobreviver?”, disse.

Desafios

A dificuldade que quem vive da atividade pesqueira também foi lembrada, como o evento que, no ano passado, resultou na morte repentina de milhares de peixes no Rio Santa Maria da Vitória. A Associação de Pescadores, Marisqueiras e Desfiadeiras da Ilha das Caieiras conta hoje com 200 associados. O presidente do grupo, Wellington Leonel da Silva Júnior, destaca com orgulho que há 28 anos trabalha no ofício herdado pelo seu pai e pelo seu avô pescadores, além da sua mãe ser desfiadeira.”Estamos sempre aqui na nossa comunidade lutando para ser reconhecido e ter o valor devido que o pescador merece. Então essa confraternização com a Ales é para simbolizar essa luta. O pescador tem valor”, falou.

Ser reconhecida como comunidade tradicional é o ponto principal para o vice-presidente da Associação de Pescadores, Marisqueiras e Desfiadeiras da Ilha das Caieiras, Celso Luchini. “A Ilha das Caieiras é conhecida muitas das vezes pelos restaurantes, pela moqueca capixaba, pela torta capixaba, mas para essa cultura dar continuidade ela tem que ser reconhecida como a comunidade tradicional, a comunidade do pescador, da marisqueira, da desfiadeira. A Ilha das Caieiras não é um pólo gastronômico. Ela é comunidade tradicional”, defendeu.

O Dia Nacional do Pescador será celebrado neste domingo (29), data escolhida por ser o Dia de São Pedro, apóstolo considerado o padroeiro dessa profissão.

