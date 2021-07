Dia do Orgulho Crespo, celebrado hoje, ganha evento virtual e gratuito

Christian Braga, Jornalistas Livres 2ª Marcha do Dia do Orgulho Crespo

O Dia do Orgulho Crespo é celebrado hoje (26) no Estado de São Paulo. A data nasceu em 2015, fruto da movimentação de três mulheres nas redes sociais que mobilizaram mais de mil e duzentas pessoas na primeira Marcha do Orgulho Crespo, na Avenida Paulista. Após alguns anos de encontros presenciais, o evento ganha versão on-line que acontece hoje, às 18h no YouTube. A programação conta com especialistas para discutir assuntos relativos à estética, identidade negra e afroempreendedorismo.

Com apresentação da jornalista e apresentadora Karen de Souza, o evento discute temas como os desafios do afroempreendedorismo, o mercado de beleza afro, transição capilar, saúde e cuidados capilares, dentre outros. Participam da programação a fundadora do Movimento Black Money, Nina Silva; a escritora, fundadora e diretora da Piraporando, Janine Rodrigues; e as empreendedoras Thais Ramos, CEO da De Benguela, Carla Carvalho, CEO do Meu Cabelo Natural, Sheila Makeda, CEO Makeda Cosméticos, entre outras.

“Em um país majoritariamente negro, o nosso cabelo natural, seja ele crespo ou cacheado, é um símbolo que transcende as fronteiras da beleza e da chamada ‘moda’. Por isso, enquanto movimento, queremos ressignificar essa potente ferramenta de afirmação da identidade. Iniciativas como essa reforçam a importância da autoestima, do respeito à diversidade e da liberdade de expressão orgulhosa e cotidiana da nossa estética afro-brasileira, que é linda e vivaz”, pontua Thaiane Almeida, organizadora do evento e uma das fundadoras do Movimento Orgulho Crespo.

Os interessados podem adquirir os ingressos de forma gratuita aqui . Para mais informações sobre a programação, participantes e assuntos debatidos, basta acessar as redes sociais do Orgulho Crespo no Facebook e Instagram .

Lei 16.682/2018 e o Dia do Orgulho Crespo no Estado de São Paulo

Em parceria com a deputada Leci Brandão, o Movimento Orgulho Crespo criou o Projeto de Lei 1.207, incluindo o 26 de julho como data oficial do Dia do Orgulho Crespo no Estado de São Paulo. O mesmo ocorreu no Mato Grosso do Sul, que considera o sete de novembro como Dia Do Orgulho Crespo por meio da Lei 5.206/2018.

“Inserir o Dia do Orgulho Crespo no calendário de datas que celebram a história afro-brasileira nos possibilita debater questões como o racismo e o preconceito pelo viés estético, uma vez que ações do Dia da Consciência Negra se acumulam num único mês, como se a necessidade do debate estivesse atrelada apenas ao 20 de novembro”, reforça Thaiane.

Serviço

Evento: Dia do Orgulho Crespo

Data: 26 de julho de 2021

Horário de início: 18h

Canal: Youtube da Marcha do Orgulho Crespo Brasil

Inscrição: Gratuita