Ana Melo – Dia do Orgasmo: simpatias para apimentar o clima

Querendo esquentar o clima com o par nesse Dia do Orgasmo ? Aumentar o fogo da paixão com a pessoa amada e sair da rotina? Nós podemos ajudar você com elementos afrodisíacos para deixar tudo mais favorável para a noite com o love e, também, com algumas simpatias para aumentar o tesão do casal.

Confira 5 simpatias para apimentar o clima no Dia do Orgasmo:

Para seduzir

Dentro de um copo novo, coloque uma pedra verde, um pouco de mel e as pétalas de uma rosa vermelha. Acrescente água e cubra com um pedaço de pano verde. Deixe o copo embaixo da sua cama durante uma noite. No dia seguinte, tire a pedra e guarde-a dentro de um saquinho feito com tecido verde e linha também verde. Os outros materiais usados devem ser jogados no lixo. Leve o saquinho sempre com você, pelo tempo que achar necessário.

Para deixar o par mais excitado

Antes de ir dormir, ferva pétalas de três rosas vermelhas em dois litros de água. Espere amornar, lave suas mãos com essa água e enxugue-as com uma toalha vermelha. Acaricie o par com muito amor. Jogue a água no ralo da pia e as pétalas, no lixo. Repita a simpatia sempre que achar necessário. Use a toalha normalmente depois.

Para ser mais quente

Todas as manhãs, olhe no espelho e repita: “Eu sou uma pessoa maravilhosa e meu coração está cheio de amor para dar. Estou pronta para viver momentos de intenso prazer ao lado de quem amo. Não sou frígida, muito pelo contrário, sou quente como o fogo”. Quando for se encontrar com o amado, use um perfume com essência de patchouli.

Para enlouquecer seu par de paixão

Pegue uma maçã vermelha e faça um buraco no centro dela. Escreva o seu nome e o dele em um papel e coloque dentro do buraco. Cubra a maçã com um pouco de mel e embrulhe em um papel verde. Reze três Pais-Nossos e duas Ave-Marias, depois jogue o embrulho no lixo.

Para esquentar o namoro

Em uma noite de Lua Cheia, acenda uma vela vermelha e uma cor-de-rosa sobre um pires. Ao lado delas, acenda um incenso de canela, com cuidado para não se queimar. Em uma vasilha, coloque uma maçã e uma banana cortadas. Jogue mel por cima das frutas e coma ao mesmo tempo em que mentaliza um namoro cheio de alegria e satisfação. Ao final, jogue o resto das velas em uma lixeira e sopre as cinzas do incenso ao vento. O pires e a vasilha, depois de bem lavados, podem ser reutilizados normalmente.