Dia do Médico é comemorado na Ales

O Dia do Médico foi comemorado na noite de quarta-feira (18), na Assembleia Legislativa, em sessão solene proposta pelo deputado Hudson Leal (Republicanos). Trinta e dois médicos receberam a Ordem do Mérito Médico Capixaba Dr. Afonso Schwab pelos serviços prestados.

“É com alegria que mais uma vez faço esta sessão solene. Escolher 30 médicos por ano, no universo de 12 mil, é missão difícil, e cada um dos homenageados é referência para outras pessoas. Procuro mesclar nas escolhas, com médicos da Grande Vitória, norte e sul do Estado”, disse Hudson.

A Ordem do Mérito Médico Capixaba Dr. Afonso Schwab foi criada pela Lei 3.106/1977 e homenageia médicos que prestam ou prestaram relevantes serviços ao Estado ou ao Brasil, ou ainda que tenham alcançado projeção nacional ou internacional no campo da medicina.

Dividiram a mesa de trabalho com o deputado Hudson Leal, o conselheiro do CRM-ES, Ruy Lora; Euler Boechat, representando os médicos do sul do Estado; e Carolina Figueira Falcochio, representando as médicas. O médico Fernando Roberte Zanetti falou em nome dos homenageados.

Homenageados

Título de Cidadão Espírito-Santense

Luis Augusto Gesteira de Campos

Ordem do Mérito Médico Capixaba Dr. Afonso Schwab

Antônio Carlos Sanches de Oliveira Júnior

Carolina Figueira Falcochio

Carlos Roberto Valiate

César Fracalossi Barbieri

Danielle Boni Sessino

Diego Paiva Moulim

Euler Boechat

Fabiano Cade Jorge

Fabrício Bayerl Oliveira Peçanha

Fabrício Mattedi Regiani

Fernando Roberte Zanetti

Filipe Mofati Vivas

Galdino João Nobre

Hugo Baptista Pedroni

Hugo Dionizio Gomes da Silva Berger

Heloisa Helena de Sá

Leonardo Medlig de Sousa Cravo

Lúcio Gomes Ferreira

Luísa Chagas Reuter Motta

Marcela Vivas Gonçalves Gambôa Leite

Marcos Vinício Pinheiro

Márcio Ferreira Luz

Michel Chamun Mameri

Murilo Gianordoli Soares

Myke Carlos da Silva

Pergentino Pereira de Paula Júnior

Raphael Rocha Ferreira

Raphael Luzório Fernandes

Ruy Lora Filho

Rodrigo Rocha Batista

Solange Faber da Silva

Virllen Vieira Paschoal

