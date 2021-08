Dia do Estagiário: veja as principais vagas abertas no país

Flavia Correia Dia do Estagiário: selecionamos de presente uma lista de vagas de estágio abertas

Para muitos estudantes, além de uma forma de aprender na prática o que as instituições educacionais ensinam na teoria, o estágio significa apoio financeiro no orçamento familiar. De acordo com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), 70% dos jovens que ocupam uma vaga de estágio pela associação usam a bolsa-auxílio para ajudar a pagar contas básicas, como aluguel, água, luz e supermercado.

E já que nesta quarta-feira (18) é comemorado o Dia do Estagiário, o Olhar Digital selecionou uma lista de oportunidades abertas para ajudar a dar um impulso rumo à consolidação da carreira escolhida.

Veja a seleção de vagas de estágio que separamos para você

Ericsson

Por meio do Programa de Estágio e Trainee – Ericsson Next Generation 2022, a empresa global de telecomunicações selecionará jovens para fazer parte de seu quadro de talentos. As inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro. “Então, se você é uma pessoa curiosa, gosta de inovação e possui ligação estreita com tecnologia, #VempraEricsson!”, diz o comunicado oficial do programa.

Os aprovados para o programa de Talentos da Ericsson terão a oportunidade de trabalhar focados em soluções de ponta e redes 5G.

Para se inscrever, clique aqui .

De acordo com o informa do programa, os selecionados começarão suas atividades na Ericsson em fevereiro/março de 2022, em regime híbrido (home office de início e presencial no retorno pós-pandemia).

Existem postos na sede da operação LATAM South, em São Paulo; no escritório do Rio de Janeiro; no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba (SP) e na operação de São José dos Campos (SP).

Neste última unidade foi inaugurada recentemente a primeira linha de produção de rádios 5G da América Latina e de todo o hemisfério Sul.

“Assim como no ano passado, o processo seletivo será 100% virtual, e não será restrito à participação de estudantes das melhores universidades, alinhado ao nosso objetivo de abrir mais possibilidades para todos. A avaliação inclui estudo de caso, games interativos e as entrevistas finais com os gestores”, diz a empresa.

Hilab

A Hilab é uma startup da área da saúde, especializada em exames laboratoriais remotos, e está com vagas de estágio para a área de P&D. O programa da healthtech terá 12 meses de duração, com possibilidade de efetivação.

São oferecidas bolsas auxílio que variam de R$ 1.000 a R$ 1.800 (dependendo do ano que o estagiário estiver cursando), além de vale transporte, day off no aniversário, certificações garantidas pela Hilab (AWS ou Java, após um ano de estágio), horário flexível, ginástica laboral e práticas de yoga semanais.

Os interessados devem se inscrever na página especial do programa até o dia 20 de agosto. Em seguida, será aplicado um teste, de caráter não eliminatório, para avaliação do conhecimento de cada candidato. Os resultados serão apresentados no dia 25, e os selecionados participarão de entrevistas com os líderes da Hilab entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro. O início do estágio será no dia 13 de setembro.

Google

Se você sonha em trabalhar em uma das maiores multinacionais em tecnologia do mundo, sua oportunidade pode estar no Programa de Estágio Next Step – Google São Paulo 2022, que recebe inscrições até o dia 30 de agosto.

Serão dois anos de estágio na empresa, durante os quais, segundo o Google , “os participantes aprenderão com treinamento prático, colaboração com Googlers, trabalho desafiador e impactante, aulas de inglês, mentorias, eventos sociais, além disso, ainda terão a oportunidade de desenvolver habilidades profissionais e pessoais”.

Esse programa tem uma particularidade: visando valorizar a diversidade, é voltado especificamente para pessoas negras.

Segundo o formulário de inscrição, que você pode acessar aqui , são dois critérios de elegibilidade:

estar atualmente matriculado (a) em um curso de graduação de ensino superior com data de formatura prevista entre março e junho/2024.

estar disponível para fazer um estágio de aproximadamente 2 anos no escritório do Google em São Paulo, de março de 2022 a março de 2024.

Geralmente, as vagas de estágios oferecidas pelo Google são nas seguintes áreas: vendas e negócios, estratégia de negócios, engenharia e tecnologia (soluções técnicas e suporte), marketing e comunicação.

