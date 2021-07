Redação João Bidu Dia do Escritor: apoie a literatura

O Dia Nacional do Escritor é um lembrete para a importância dos autores de produções de ficção e não-ficção. As histórias e poesias dão mais cores ao mundo e expandem horizontes da imaginação. A data foi escolhida no Primeiro Festival do Escritor Brasileir o, organizado pela União Brasileira de Escritores, em 1960. Jorge Amado e João Peregrino Júnior são nomes importantes da literatura brasileira que fizeram parte da escolha da data.

Escrever bem demanda conhecimento de ortografia, gramática, semântica, figuras de linguagem e estruturas de textos. Mas, mais do que isso, o escritor tem inúmeras possibilidades de criar novos mundos, apresentar realidades distantes e compartilhar sonhos. Ser um escritor vai muito além de saber usar a linguagem na sua forma culta e normativa, o escritor usa o coração e a imaginação.

A profissão ainda é pouco valorizada e, quase sempre, apenas autores de grande fama conseguem viver da escrita. Por isso, é muito importante que a leitura seja incentivada não apenas para expansão da intelectualidade, mas também para apoiar o trabalho de autores que dedicam suas vidas aos livros. Veja como é possível valorizar o trabalho de escritores além da leitura de suas obras.

Como apoiar um escritor:

Siga as redes sociais do autor e compartilhe seu trabalho

Avalie bem o livro nas plataformas digitais para leitores e lojas virtuais

Indique o livro para os amigos e familiares

Não incentive a pirataria

Para comemorar este dia, selecionamos alguns livros para você conhecer, que podem ser a cara do seu signo, e colocar na sua meta de leitura deste ano:

Romances

Os cancerianos não podem perder nenhum capítulo de obras que envolvem amor, desafios e relações pessoais. Quem também vai adorar essa lista são os escorpianos que devoram páginas com diálogos sensuais.

Já os librianos não desperdiçam uma história de amor e conseguem lembrar de seus crushes a cada novo personagem que encontram no livro.

“Poderoso Destino” de J. Marquesi

“Desejo: Dê uma mordida” de Traccy Wolf

“Poderosa Liberdade” de J. Marquesi

“Depois que Você Me Deixou” de Samantha Young

“Quando Escolhi Você” de Samantha Young

“Pé na Estrada” de Beth Reekles

Para as Kpoppers

Sempre atentos a novidades e muito curiosos, os geminianos jamais ficariam de fora de todo o universo que envolve a cultura asiática.

Outro signo cheio de dinamismo e que combina demais com os livros sobre Kpop é Áries. Os nativos desse signo são pessoas intensas e que se entregam de corpo e alma à quem admira, como os fãs de Kpop.

“Um Dorama Para Chamar de Meu” de Marina Carvalho

“BLACKPINK: Rainhas do Kpop” de Hellen Brown

“BTS: Reis do Kpop” de Hellen Brown

Pautas Sociais

Você viu?

Não há signo mais humanitário do que Aquário. Por isso, obras com pautas sociais e que buscam o desenvolvimento do coletivo sempre estarão na cabeceira dos aquarianos.

Os sagitarianos também se interessam por esse estilo, já que são eternos idealistas e nunca perdem o otimismo de viverem em um mundo melhor.

“Feminismo Pra Quem?” de Daniela Moraes Brum

“Vozes Femininas: O que as mulheres mais inspiradoras do mundo têm a dizer” de Zoe Sallis

“A História de Malala” de Joan Marie Galat

Sucesso e Hábitos

Quando se pensa em sucesso profissional, Capricórnio é o primeiro signo que nos vem à mente, não é mesmo? Isso porque os capricornianos são obstinados, levam a sério seus compromissos e vivem em busca de melhores resultados no trabalho.

Os virginianos não ficam atrás quando o assunto é a profissão, pois almejam a perfeição ou, ao menos, tentar fazer suas tarefas da melhor forma. Portanto, essa seção é perfeita para esses signos que prezam pela eficiência e trabalham para o sucesso.

A busca pessoal por desafios e um lugar de destaque é uma pauta presente na vida dos nativos de Leão. Então, se o tema é conquistar mais poder, já ganhou o interesse dos leoninos.

“100 coisas que pessoas de sucesso fazem” de Nigel Cumberland

“Sucesso não é sorte: Seis passos simples para atingir qualquer objetivo” de Alon Ulman

Astrologia

Com imaginação e sabedoria para dar e vender, os piscianos se encantam com obras sobre as energias do universo e o poder da intuição.

“Signos: com quem você combina?” de João Bidu

“O Livro da Lua 2021” de Marcia Mattos

Gastronomia

Como taurino nenhum resiste a uma boa comida, a seção de culinária é especial para os nativos deste signo. E já que conforto é palavra-chave para conquistar pessoas de Touro, nada melhor do que saber preparar os melhores pratos sem precisar sair de casa.

“Churrasqueadas: O prazer da carne” de José Almiro de Moraes

LEIA TAMBÉM