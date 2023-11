Dia do Empreendedorismo Feminino: a inovação existe e é feminina!

Neste domingo (19), comemorou-se o Dia do Empreendedorismo Feminino, uma potência que vem se destacando cada vez mais no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, pelo menos 10 milhões de mulheres eram donas de negócios no País. No entanto, a presença feminina à frente de empresas inovadoras ainda cresce a passos lentos.

O Observatório Sebrae Startups divulgou que, em 2023, apenas 23% dos líderes no quadro das empresas atendidas pelo Sebrae eram mulheres. Nadando contra essa corrente, as empresárias capixabas têm se arriscado em entrar no mercado da inovação no Espírito Santo. Em 2023, as mulheres já representam um terço das operações do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para o setor.

Além disso, neste ano, o banco capixaba registrou um aumento de 10% no financiamento aos negócios inovadores com mulheres no comando, em comparação com o período histórico de atuação com os investimentos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), desde 2014. Isso mostra o potencial de desenvolvimento das empresárias capixabas na busca por implementar novos produtos e soluções no mercado, aprimorar processos e ampliar a produtividade de suas empresas.

“O compromisso do Bandes em promover negócios liderados por mulheres é verdadeiramente inspirador. Em um mundo onde as mulheres estão quebrando barreiras e deixando sua marca, é essencial ter organizações como o Bandes que reconhecem e apoiam seu potencial. Ao fornecer recursos financeiros, orientação, aceleração, um hub que promove cultura de inovação e desenvolvimento do empreendedorismo capixaba, o Bandes abre caminho para a inovação”, destaca a gerente de Negócios exclusiva para atendimento às mulheres, Danielle Corradi.

O destaque das empreendedoras femininas no setor mostra, sobretudo, que as mulheres estão se capacitando e se tornando protagonistas, livres para decidir a área de atuação. Por isso, o incentivo à participação das mulheres nos setores de Inovação e Tecnologia é essencial para a diversificação e a competitividade na economia capixaba.

Na busca por promover o desenvolvimento sustentável da economia capixaba e atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Bandes incentiva o empreendedorismo feminino no ecossistema de inovação com alternativas de crédito produtivo e orientado para cada tipo de negócio, por meio do repasse das linhas de financiamento Finep.

“Ao investir nessas mulheres talentosas, o Bandes não apenas impulsiona o crescimento econômico, mas também cria um cenário empresarial mais inclusivo e diversificado. As mulheres têm se destacado em diversas áreas, como Tecnologia, Ciência, Empreendedorismo e Startups. No setor de Tecnologia, por exemplo, temos visto um aumento no número de mulheres ocupando cargos de liderança e fundando suas próprias empresas. Além disso, há uma maior presença feminina em eventos e iniciativas voltadas para a inovação, como os programas de aceleração”, complementa Danielle Corradi.

O gerente de Negócios do Bandes, Arthur Souza, que atua com projetos de inovação, garante que a presença das mulheres no ecossistema capixaba é extremamente importante para o desenvolvimento das empresas no Estado. “As linhas de financiamento Finep trazem condições e prazos competitivos para que as empreendedoras possam investir em inovação, aprimorar seus processos e serviços e, principalmente, se destacar ainda mais no mercado”, afirma.

“Ainda existem desafios a serem superados. A falta de representatividade feminina em cargos de liderança e em áreas consideradas mais técnicas ainda é uma realidade. É fundamental que as empresas e instituições de pesquisa e desenvolvimento adotem políticas de igualdade de gênero, garantindo a equidade salarial e a promoção de mulheres para cargos de liderança”, destaca ainda Arthur Souza.

Finep: parceiro certo para inovação

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Financiadora de Estudos e Projetos é uma das maiores fontes de recursos para o financiamento de projetos inovadores no País. A Finep fomenta a ciência, a tecnologia e a inovação em empresas, universidades e institutos tecnológicos. O objetivo das linhas de financiamento ofertadas pelo Bandes é financiar investimentos de empresas, visando à introdução de novos produtos e serviços, à implantação ou melhoria de processos produtivos ou dos elementos de marketing, e ainda à inovação organizacional.

Conheça as linhas Finep:

Finep Inovacred: para empreendimentos em desenvolvimento de novos produtos, serviços e até mesmo aprimoramento de atividades já existentes. Essa linha pode ser vantajosa. Empresas ou pessoas jurídicas com fins lucrativos são o público-alvo desse tipo de financiamento, sendo o critério principal a renda bruta anual com valor máximo de R$ 300 milhões.

Finep Inovacred Expresso: micro, pequenas e médias empresas com histórico de inovação podem recorrer a esta linha, que busca facilitar o acesso ao crédito para os empreendedores. O público atendido é composto por empresas e pessoas jurídicas com fins lucrativos e com receita operacional bruta anual de até R$ 16 milhões, além de empresas e pessoas jurídicas do direito privado e com receita operacional bruta anual de até R$ 300 milhões.

