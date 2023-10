Dia do Empreendedor é celebrado na Ales

Com a entrega da Comenda “Acredito no Espírito Santo” a 30 homenageados, o deputado Alexandre Xambinho (PSC) realizou sessão solene para celebrar o Dia do Empreendedor, na noite de quinta-feira (5).

A honraria destina-se a empresários que contribuem para o desenvolvimento do Estado. Presente à solenidade, o presidente Marcelo Santos (Podemos) parabenizou os empreendedores.

O presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa na Ales, Alexandre Xambinho (PSC), destacou a importância da homenagem e citou empresários do município da Serra que geram empregos. O parlamentar falou sobre o sucesso de mais uma edição do Liquida Serra, evento de vendas que está mobilizando o comércio do bairro Novo Horizonte. “Destaco ainda as homenagens para empresários de João Neiva, que são destaques na Rota dos Queijos”, pontuou.

Fabrício Torre, proprietário da Três Torres Cervejaria, em João Neiva, falou em nome dos homenageados. Já o diretor-superintendente do Sebrae-ES, Pedro Gilson Rigo, discorreu sobre a criação do Dia do Empreendedor, em 5 de outubro de 1999, quando foi sancionada a Lei Federal 9.841, instituindo o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Mesa de trabalho

Deputado Alexandre Xambinho

Deputado Marcelo Santos

Prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar

Diretor-superintendente do Sebrae-ES, Pedro Gilson Rigo

Representante da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Hugo Tofoli

Vereador de Vitória André Brandino

Vereador de Serra Jefinho do Balneário

Vereadora de Pinheiros Janete Akisaski

Fabrício Torre, dasTrês Torres Cervejaria

Vereador de Serra Teilton Valim

Presidente da Câmara de João Neiva, vereador Glauber Tonon

Vereadora de João Neiva Farah Oliveira

Vereadora de João Neiva Simone Dentista

Diretor da Federação das Associações de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais do Espírito Santo (Femicro), Rodolfo do Carmo Rodrigues

Comenda

Criada pela Resolução 4.452/2016, a Comenda do Mérito Legislativo “Acredito no Espírito Santo” destina-se a empreendedores que se destacam nas áreas de turismo e lazer, contribuindo para o desenvolvimento do Estado.

Homenageados

Gabriela Giacomin Borlini Roberto Mascarenhas Cuzini Marcus Azevedo Batista Warley Carlos Morello Fabrício Torri Natyelly Gonzalez de Oliveira Maycon Gonzalez de Oliveira Carlos Roberto Cunha Júnior Judismar Schiffler Jasiel Chaves da Silva Jhonatan Soares do Nascimento Vitor Flávio de Souza Pereira Fernando Baptista dos Santos Neves Manoel de Oliveira Passos André Luiz Cancian Patrocínio Cláudio Rodrigues da Silva José Francisco Rossi Victor Santos Leão Willes Jantorno Júnior Ramon Lino Câmara Ronaldo de Almeida Andrade Pedro Arnal Busato Henrique César Mardones de Melo José Laerte Camporesi Cristiano Silva Lopes Tiago Sperandio da Vitória Adair Moraes Mendel Soares Rosicléia de Fátima Pessin Bins. Célio Barcelos de Abreu Patrícia Noval Braga dos Santos

Fonte: POLÍTICA ES