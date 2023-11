Dia do Delegado de Polícia é comemorado no próximo domingo (03)

O dia 03 de dezembro é a data dedicada aos delegados de polícia. Profissionais que desempenham importantes atividades de polícia judiciária no Estado e precisam de muita dedicação e preparo para a aplicação da lei com sabedoria, bom senso e justiça. A data é comemorada desde o ano de 1841, quando por meio da Lei nº 261 o imperador Dom Pedro II instituiu o cargo de Chefe de Polícia para o Município da Corte e para cada uma das províncias do Império, criando os cargos de Delegado e o de Subdelegado.

Na Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), os delegados de polícia trabalham em investigações e operações policiais cruciais que resultam na desarticulação de organizações criminosas, contribuindo significativamente para a resolução de crimes, redução da criminalidade e a promoção de um ambiente mais seguro para todos.

Os delegados de polícia também são responsáveis pela lavratura de autos de prisão em flagrante e termos circunstanciados, inquéritos policiais, apreensão de objetos que tenham relação com fato delituoso, elaboração de relatórios, arbitrar fiança quando a pena máxima cominada ao delito for de até quatro anos, além de determinar o afastamento de qualquer servidor público que venha a cometer crime de lavagem de dinheiro, entre outras funções.

Fabrício Araújo Dutra tem 17 anos na carreira policial, atuou no Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil, na Divisão de Homicídios e Delegacias do interior. Atualmente, ele é o titular da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN). O delegado conta que sempre teve o sentimento e o desejo de contribuir com a sociedade dentro da área de direito penal e processual penal e desde a faculdade, se espelhou em colegas delegados, surgindo a vontade de seguir a carreira policial.

“É uma carreira que precisa ter muita vocação, é um sacerdócio, tem que tem uma dedicação 24 horas e isso traz para você uma responsabilidade muito grande, faz com que você também tenha um crescimento muito rápido em sua vida, crescer como pessoa, falando espiritualmente e como ser humano, porque você tem que estender a mão àquelas pessoas que precisam da polícia, pessoas mais necessitadas de todas as esferas da sociedade”, disse o delegado.

Recentemente, o delegado atuou na resolução do caso do crime de um triplo homicídio que abalou a comunidade de Sooretama. Graças à expertise investigativa e à determinação dos delegados envolvidos, aliadas às ferramentas de inteligência que facilitam o trabalho, o caso foi solucionado, proporcionando justiça para as vítimas e suas famílias.

“Essa conquista não apenas demonstra a competência técnica dos delegados capixabas, mas também reflete o compromisso inabalável com a segurança e a integridade da sociedade” , concluiu Fabrício Dutra.

Parabéns aos delegados de polícia civil do Espírito Santo pelo seu trabalho incansável e pelos casos relevantes solucionados em prol da Justiça e da comunidade.

