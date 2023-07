Dia do Cooperativismo é lembrado na Ales

O Dia Internacional do Cooperativismo foi comemorado em sessão solene na Assembleia Legislativa, na noite de segunda-feira (3), numa iniciativa do deputado Allan Ferreira (Podemos). Trinta pessoas, entre cooperativistas e políticos, foram homenageados com a Comenda Luiz Carlos de Oliveira, instituída no Poder Legislativo para homenagear pessoas atuantes no segmento, nos âmbitos estadual, nacional e internacional.

Presidente da Comissão de Cooperativismo, Allan Ferreira falou sobre a importância das cooperativas no cenário econômico estadual, o ambiente favorável em oportunidades e favorecendo a inclusão de milhares de pessoas promovida pela atividade econômica.

Membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo da Câmara Federal, o deputado federal Victor Linhalis (Podemos) afirmou que quatro a cada 10 pessoas no Espírito Santo têm relação direta com o cooperativismo, setor que responde por 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

O diretor-executivo da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado (OCB-ES), Carlos André de Oliveira, destacou a importância do sistema OCB na economia capixaba: “O cooperativismo gera trabalho e renda para os seus associados e empregos para os seus funcionários, gerando impostos estaduais e federais. Em dezembro de 2021 o setor respondia por 5,6% do PIB estadual, e em 2022 os indicadores apontam para uma superação”, disse.

Mesa

Compuseram a mesa do evento os deputados estaduais Allan Ferreira, Dr. Bruno Resende (União) e Raquel Lessa (PP); os deputados federais Victor Linhalis e Gilson Daniel (ambos do Podemos); o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Davi Diniz de Carvalho; o presidente da OCB-ES, Pedro Scarpin, e o diretor Carlos André de Oliveira.

Comenda

A Comenda Luiz Carlos de Oliveira foi instituída pela Resolução 5.287/2017 para homenagear pessoas atuantes na atividade cooperativista nos âmbitos estadual, nacional e internacional.

Data comemorativa

O Dia Internacional das Cooperativas é celebrado desde 1923, mas foi somente em 1995, ano do centenário da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), que a Assembleia Geral das Nações Unidas o proclamou oficialmente e estabeleceu a sua comemoração anualmente, sempre no primeiro sábado de julho. O objetivo do dia é chamar a atenção para as cooperativas e promover os ideais do movimento, como a solidariedade internacional, a eficiência econômica, a igualdade e a paz mundial.

Homenageados

Fabiano Pimentel

(Indicação da deputada Raquel Lessa)

José Izidoro Rodrigues

(Indicação da deputada Iriny Lopes)

Celso Luiz Costa

(Indicação do deputado Dr. Bruno Resende)

Joel Rangel Pinto Júnior

Rurdiney da Silva

Roberta Cristina Bispo de Carvalho

Fábio Antônio Novaes

Ederson Jacob

Arno Kerckhoff

Mário Milton Soares

Queila Gomes Zorzaneli

Mauro Veiga Junior

Loreda Venturim

Darli José Schaefer

Selene Hammer Tesch

Alecsandro Cassassi

Carlos Augusto Pandolfi

Onivaldo Lorenzoni

Marcelino Belardt

Rodrigo Xavier Louzada

Marcelo Nascimento

Dimarcos Bertholini do Rosário

Orly Campos

Alexandre Costa Ferreira

Everaldo Sather de Rezende

Victor Garozi Linhalis

Gilson Daniel Batista

Tales Pena Machado

Davi Diniz de Carvalho

Tárlin de Souza Amorim

Fonte: POLÍTICA ES