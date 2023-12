FreePik Dia do Arquiteto: saiba como tornar a sua casa mais sustentável

Neste dia 15 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. A data foi escolhida por coincidir com o aniversário de Oscar Niemeyer, visando homenagear o renomado arquiteto brasileiro. Além disso, o marco também instituiu a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), responsável por regularizar as atividades dos profissionais de arquitetura no país.

Para o arquiteto e urbanista Silvio Oksman, o propósito do Dia do Arquiteto vai muito além da proposta de enaltecer os profissionais que atuam no segmento, mas também é uma oportunidade para refletir sobre as principais tendências e desafios da profissão. “No cenário atual, quando falamos sobre arquitetura, estamos falando sobre algo que envolve conscientização e preservação ambiental, além, claro, do conforto e otimização de espaços”, revela o sócio do Metrópoles Arquitetos.

Sustentabilidade na prática: como a sua casa pode se tornar mais sustentável

Para Oksman, o mercado está compreendendo a necessidade de desenvolver produtos sustentáveis e que sejam eficazes no ato de otimizar desde mão de obra até custo benefício. Para o arquiteto, esta é uma das principais tendências do segmento. “Hoje podemos contar com produtos que, de fato, fazem a diferença nas obras. Entre eles, posso destacar: tijolos ecológicos, placas fotovoltaicas, sistema biodigestor, argamassas sustentáveis, entre outros materiais que garantem, na prática, uma obra mais consciente”, explica o arquiteto.

O Gaia Residence, empreendimento da incorporadora brasileira Zaltsman, assinado por Oksman, é a prova viva da sustentabilidade na prática. “O Gaia contará com sistema fotovoltaico, madeiras com selo verde, compostagem orgânica, sistema biodigestor, tijolo ecológico e mais”, revela Artur Zaltsman, CEO da Zaltsman.

“O olhar do Silvio fez toda a diferença no projeto do Gaia Residence. O empreendimento foi totalmente desenvolvido pensando nos materiais sustentáveis desde o início do projeto, refletindo a preocupação e compromisso de todos os envolvidos para com o meio ambiente”, complementa Zaltsman.

E você sabia que sua casa também pode se tornar mais sustentável?

Os tijolos ecológicos são uma excelente alternativa para tornar o seu lar mais sustentável. “Proporcionando uma eficiência energética e isolamento térmico notáveis, o uso dos tijolos ecológicos oferece maior conforto térmico para os moradores enquanto reduz os consumo de energia”, destaca Silvio Oksman.

Além dos tijolos ecológicos, as argamassas sustentáveis são ótimas para quem quer dar prioridade ao uso de materiais ecologicamente corretos em seus empreendimentos. “A argamassa polimérica da Alphaz Tech, linha de produtos sustentáveis da Alphaz Technologies, por exemplo, reduz até 40% o gasto de água na construção”, explica Zaltsman.

