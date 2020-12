Ana Melo Dia de So Nicolau: Histria e Oraes

Hoje, dia 6 de dezembro, comemora-se o dia de São Nicolau, o santo que ajudou a montar a figura do Papai Noel atual. São Nicolau é padroeiro da Holanda, Rússia e Grécia, e também é conhecido como o protetor das crianças e dos marinheiros e mercadores. Nicolau foi canonizado pela Igreja Católica ainda em vida pelo reconhecimento de seus milagres e de sua sabedoria e bondade.

Nicolau nasceu no fim do século III na cidade de Myra, antiga cidade portuária grega, atual Demre na Turquia. Filho de uma família muito rica e bastante religiosa, Nicolau sempre demonstrou virtudes para seguir a vida religiosa e nunca teve apego pelos bens materiais da família. Desde jovem, Nicolau fazia doações anônimas em dinheiro, roupas e comida para pessoas mais necessitadas.

O santo e a lenda do Papai Noel

São Nicolau ficou sabendo da triste história de um pobre pai que não tinha como pagar o dote de casamento de suas três filhas e, muito menos, sustentá-las, por isso, iria mandá-las para a vida de prostituição diante da miséria que viviam. São Nicolau ao saber do fato, reuniu dinheiro suficiente para pagar os dotes das três mulheres em um saquinho e esperou o anoitecer para jogar o saco de dinheiro pela chaminé da casa para evitar que as três mulheres seguisse naquele triste caminho.

Além do conto da chaminé, São Nicolau é muito associado com o Papai Noel por sua aparência e aproximidade de sua data comemorativa com uma das datas mais importante do cristianismo que é o natal. Associação com o Bom Velhinho é tanta que muitos acreditam que é a mesma pessoa. Em muitos países, Nicolau é conhecido por seu hábito de sempre dar dinheiro quando fazia uma visita na casa de alguém, hábito que virou tradição em países germânicos em oferecer dinheiro quando vai na festa de alguém.

Vida e Morte

Ainda muito jovem, Nicolau seguiu para a Terra Santa como foi aconselhado por seu tio para que pudesse seguir a vida religiosa. Nicolau virou bispo de Myra muito jovem e era muito admirado por sua sabedoria e santidade. Mais tarde, Nicolau sofreu com perseguições no governo do imperador Diocleciano por sua devoção e fé, foi torturado e preso por volta de duas décadas até o governo Edito de Constantino, no qual, decretou o cristianismo a religião oficial do Estado Romano.

São Nicolau morreu no dia 6 de dezembro do ano 326 em sua cidade natal. Seu túmulo ficou conhecido como lugar sagrado, até seus restos mortais serem transportados para a cidade Italiana de Bari.

Orações a São Nicolau:

Homenagem

” Deus, Todo-Poderoso, atendei às nossas preces e aceitai que Vos adoremos, prestando homenagem a São Nicolau, Sede bendito e louvado, eternamente, pelos dons que concedestes a esse Vosso Santo, e por nos haver dado São Nicolau com nosso protetor. São Nicolau, protegei-me contra os perigos do mar. São Nicolau, guiai-me. São Nicolau, socorrei-me. “

” Senhor, pelos méritos de São Nicolau, concedei-me a graça da bondade e zelo para com os mais aflitos, necessitados e em especial para com as crianças. Que eu saiba aprofundar em mim os dons que me destes, colocando-os em prática. Livrai-me da omissão e da preguiça. Amém. “

Proteção

” Oh, São Nicolau, hoje venho a você para pedir misericórdia, ao meu Senhor. Por sua maravilhosa intercessão, para que você me mantenha a salvo no meio de todos os perigos que possam surgir ao longo da minha vida. Conceda-me o que peço com tanta fidelidade para poder avançar sem obstáculos no caminho da salvação. Amém. “

Cura

” Querido Deus, ajude-nos a ser sensíveis aos sentimentos dos outros. Quando brincamos ou quando estamos no trabalho ou quando estamos em casa juntos, ajude-nos a não dizer ou fazer coisas de brincadeira que possam causar dor.Dê-nos corações compassivos, corações como os de Nicholas. Corações que machucam quando alguém está sofrendo. E nos dê as mãos para nos ajudar. Amém. “

