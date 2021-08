Redação João Bidu Dia de Santa Helena: conheça a história e as orações da santa

Dia 18 de agosto é comemorado o Dia de Santa Helena – também conhecida como Helena de Constantinopla. A Santa nasceu no ano de 255, em uma província do Império Romano. Passou boa parte da sua juventude trabalhando numa pensão, até conhecer um oficial do exército romano chamado de Constâncio Cloro.

Após se casarem, Helena teve o seu primeiro filho, Constantino, que se tornaria anos depois um Imperador. Deixada pelo seu marido para governar o Império Romano com outra mulher, Helena encontrou consolo no seu único descendente.

O filho, que entrou para o exército, estava avançando na carreira militar. Com a morte do pai, Constantino substituiu-o na função imperial até se tornar o Imperador de Roma.

Já Helena acabou se convertendo ao cristianismo, e teve um papel importante ao ajudar o seu filho a proclamar em 313 o Édito de Milão, um documento que determinava que o Império Romano fosse neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com as perseguições aos cristãos da época.

Além da importância para o fim da perseguição religiosa, Santa Helena marca a história por ter sido a mulher que encontrou a cruz de Jesus. Em uma escavação, acompanhada do bispo São Macário, foi encontrada a Cruz de Cristo – o que causou grande comoção entre os cristãos, levando a criação da festa litúrgica da Santa Cruz.

A devoção ao Cristo se expandia para toda a comunidade por onde Santa Helena estivesse.

De uma generosidade imensa, a Santa dedicava-se especialmente aos pobres e mais necessitados. Por isso, devido a sua dedicação aos pobres e ao interesse pela arqueologia e escavação, Santa Helena é padroeira dos arqueólogos e dos abandonados.

Orações para Santa Helena

Glorificação a Santa Helena para encontrar a paz

“Santa Helena, que tantas provações passou em sua vida, nos ajude em nossos momentos de angústias, de baixa estima, de depressão e falta de vontade de viver. Seja piedosa conosco e nos fortaleça a ponto de nos iluminar na riqueza divina, dando-nos energia para encontrar a paz, a força e a perseverança para lutar contra todos os males que se apoderam do meu corpo físico, mental e espiritual. Santa Helena, tenha piedade de nós e nos console por todo o sempre. Amém!”

Pedido a Santa Helena

“Abençoada Santa Helena, protetora dos fiéis que são rejeitados perante a sociedade em que vivemos. Faça, minha santa, com que eles sejam dignos do reconhecimento da vossa espiritualidade para que aprendam que a fé remove montanhas e, acreditando na pureza da alma, todos possam caminhar pela estrada que leva a Deus, nosso único pai e salvador. Fortaleça a mente desses filhos rejeitados e ensine-os a rezar com amor e com o coração, para serem salvos e amparados. Santa Helena, preciosíssima que és no reino de Deus, guarde-os em sua luz divina e livra-os de todos os pecados. Amém!”

Oração a Santa Helena

“Deus, que semeais a paz, a harmonia e o amor, renovai nossa esperança e nossa alegria de viver. Fazei-nos compreender que vale a pena viver, pois o que nos faz caminhar não são os espinhos, mas o encanto da vida que a cada dia renasce; é o milagre das plantas, das flores e dos frutos; é a fecundidade da terra, pródiga em alimentos e que a todos abre suas entranhas gratuitamente. O que nos faz caminhar não é a morte, mas a vida, vosso dom e maravilha das vossas mãos benditas… Não é o desespero dos que não têm fé, nem a ira dos que, aos gritos, atiram ao fogo as esperanças, nem a maldade dos que mancham as mãos em berços de crianças. O que nos faz caminhar é o eflúvio amoroso da vossa presença que tudo invade. Sois vós, Deus eterno, companheiro e amigo fiel, que habitais o nosso coração e encheis a nossa vida de canções venturosas que irão, por todo o sempre, dar-nos forças para vencer, como destes a Santa Helena, às legiões do mal que, podem ser vencidas por ela em vosso sacratíssimo nome. Amém.”

Fonte: Universidade Católica Dom Bosco

