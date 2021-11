Redação João Bidu Dia de Nossa Senhora das Graças: conheça a história e preces da santa

Muito venerada pelos brasileiros, Nossa Senhora das Graças costuma ser invocada pelos devotos que necessitam de milagres. A história da santa tornou-se conhecida pelos fiéis por conta de sua aparição à noviça Catarina Labouré, da congregação Filhas da Caridade, localizada em um convento em Paris, na França. A menina estava rezando na capela do local quando, de repente, surgiu uma iluminação intensa que chamou sua atenção. Era a Virgem Maria, que estava em pé sobre um globo terrestre esmagando uma serpente. De suas mãos, que estavam estendidas, saíam raios de luz – o motivo da claridade. Sua comemoração litúrgica acontece em 27 de novembro, considerado o Dia de Nossa Senhora das Graças . A seguir, saiba mais sobre a história e conheça as preces e orações para a santa.

Medalha milagrosa

No momento da aparição, estavam escritas as seguintes palavras ao seu redor: “Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos à vós”. Esta frase tornou-se parte da medalha milagrosa que representa a santa e foi gravada em torno de sua figura. A noviça, que recebeu a honrada visita de Nossa Senhora, foi quem mandou cunhar esta mensagem por ordem da própria mãe de Deus. Conforme Nossa Senhora das Graças prometeu, quem utiliza a sua medalha milagrosa recebe graças especiais. Este objeto de fé costuma ser distribuído entre a população, fortificando a missão de Maria como intermediadora de todos os milagres, além de sua poderosa intercessão junto a Deus.

Preces poderosas

Pedido especial

“Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça! Das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma (faça o seu pedido). Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe Dele; por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém.”

Glorificação à santa milagrosa

“Abençoada e cheia de luz, Nossa Senhora das Graças, que o perdão, a coragem, o arrependimento, o socorro e o amor cheguem aos corações aflitos para que encontrem a paz, a esperança da ressurreição e o perdão da alma para todo o sempre. Nossa Senhora, sede a mão que os conduzirá até a luz que reina nos Céus para a glorificação de todos os seres. Amém!”

Para conquistar uma graça

“Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e minha Mãe! Ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os vossos devotos, cheia de confiança na vossa poderosa intercessão, tantas vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a minha indignidade, por causa das minhas inúmeras culpas, aproximo-me dos vossos pés para vos expor as minhas grandes necessidades. Concedei-me, ó Virgem, a graça que vos peço com grande fé e devoção. Eu vos peço também que exciteis em mim a coragem necessária para resistir aos vícios e pecados. Dai-me também força para cumprir todos os meus deveres de boa cristã. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.”

Oração para todos os dias

“Ó imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos espargindo graças sobre os que vo-las pedem, cheios da mais viva confiança na vossa poderosa e segura intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas numerosas culpas, ousamos acercar-nos de vossos pés para vos expor as nossas prementes necessidades (faça um instante de silêncio e peça as graças que deseja). Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e bem de nossas almas. E, para melhor servir-vos ao vosso divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio do pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. (Reze três Ave-Marias, acrescentando em cada uma: “Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós!”)

Oração final

“Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me do vosso amado Filho a humildade, a caridade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma santa morte. Amém.” Fonte: O Poder da Oração – Rezar com o Espírito Santo, Editora Santuário

