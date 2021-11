Dia de campo destaca resultados da III Mostra de Café Arábica de São José do Calçado

O dia de campo com o tema “Café Arábica: do plantio à adubação” será realizado, nesta quinta-feira (25), pelo escritório local do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) de São José do Calçado. A programação do dia de campo conta com três estações: técnicas de plantio, amostragem de solo e nutrição de plantas.



O evento é gratuito e será realizado a partir das 13 horas, no Sítio Bom Futuro, no distrito de São Benedito, estrada do Pavão. O dia de campo vai abordar os resultados da III Mostra de Café Arábica de São José do Calçado, realizada em 21 de outubro deste ano. A Mostra contou com a participação de mais de 200 agricultores, com o primeiro lugar obtendo a pontuação de 86,75 pontos e, o segundo, 85,58. A premiação dos primeiros colocados foi em dinheiro e houve também o sorteio de brindes aos participantes.



A extensionista e coordenadora do escritório do Incaper de São José do Calçado, Patrícia Campbell, ressaltou que a temática do dia de campo é oportuna para serem abordados os aspectos de melhoria na produção do café arábica, com base nos resultados da Mostra. “Assim como na Mostra de Café, teremos um dia de campo com palestras enriquecedoras, que tratam de assuntos que envolvem importantes etapas da cadeia produtiva de café e que impactam diretamente na qualidade. Esperamos que, ao compartilhar tais conhecimentos, os produtores passem a aplicá-los em suas lavouras, melhorando assim a qualidade e produtividade dos cafés”, disse.



A III Mostra de Café Arábica de São José do Calçado foi realizada pelo escritório local do Incaper, com o apoio da Prefeitura Municipal e dos sindicatos dos produtores e trabalhadores rurais. Participaram do evento como expositores os parceiros regionais: Geoplan Consultoria, Fertilizantes Heringer, Casa da Agricultura Familiar e AlQualis, além do comércio local. Já o dia de campo será realizado pelo Incaper local, com o apoio da Prefeitura de São José do Calçado e da Fertilizantes Heringer.

“Os objetivos da Mostra são valorizar a produção de cafés de qualidade superior em nosso município e fomentar o aumento dessa produção. Estamos muito felizes com a evolução que temos visto desde a primeira Mostra e com os cuidados na produção e número de produtores envolvidos com cafés especiais no município. Foi um evento surpreendente e bastante proveitoso”, destacou Patrícia Campbell.



Serviço:

O que: Dia de campo “Café arábica: do plantio à adubação”

Data: 25/11 (quinta-feira )

Horário: às 13 horas

Onde: Sítio Bom Futuro, no distrito de São Benedito, estrada do Pavão, São José do Calçado

Programação:

Estação 1: Técnicas de plantio – Palestrante: Matheus Fonseca de Souza, doutor em Produção Vegetal e extensionista do Incaper de Iúna.

Estação 2: Amostragem de solo – Palestrantes:

Lanusse Cordeiro de Araújo, doutor em Produção Vegetal, docente do IFF, campus Bom Jesus do Itabapoana.

Jean Gomes de Moraes, mestre em Produção Vegetal, extensionista do Incaper de São José do Calçado.

Estação 3: Nutrição de Plantas – Palestrantes:

Diego Corona Baitelle, engenheiro agrônomo, mestre e doutorando em Fitotecnia, supervisor Técnico Comercial na Fertilizantes Heringer.

Rafael Costa de Sant’Ana, engenheiro agrônomo, supervisor de Foliares na Fertilizantes Heringer.

Texto: Andreia Ferreira

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Incaper

Andreia Ferreira/ Tatiana Toniato Caus

(27) 3636-9865/(27) 3636-9866

[email protected]

[email protected]