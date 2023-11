Dia da Reforma Protestante é celebrado na Ales

Trinta pessoas receberam a Comenda do Mérito Legislativo Arautos da Paz em sessão solene que marcou a passagem do Dia da Reforma Protestante (31 de outubro). Iniciativa do deputado Alcântaro Filho (Republicanos), o evento foi marcado por quatro momentos musicais, com o Coral da 1ª Igreja Presbiteriana de Vitória, o Sexteto Feminino da 1ª Igreja Batista de Vitória e as cantoras Bruna Olly e Kemilly Santos.

Alcântaro Filho fez um histórico da Reforma Protestante, que se originou na Igreja Católica, no século XVI. O parlamentar afirmou que o movimento reformista foi a base da formação de religiões no mundo e citou uma frase de Martinho Lutero: “O pecado original está em nós como a barba. Barbeamo-nos hoje, parecemos apresentáveis e nosso rosto está limpo; amanhã nossa barba cresce de novo, e não para de crescer enquanto permanecemos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós; ele brotará em nós enquanto vivermos.

Participaram da mesa de trabalho com o deputado Alcântaro Filho o reverendo Jailton Lima do Nascimento, o pastor Diego Bravim, o pastor Ronaldo Gonsalves Ferreira, a pastora Bruna Olly e a cantora Kemilly Santos, que falou em nome dos homenageados.

Dia da Reforma Protestante

O Dia da Reforma Protestante é celebrado em 31 de outubro, porque nessa data, em 1517, o monge agostiniano Martinho Luterno apresentou uma proposta de reforma da doutrina católica. O documento “95 Teses” representa um marco do movimento que levou ao surgimento de outras religiões.

Comenda Arautos da Paz

Criada por meio da Resolução 5.092/2017, a Comenda do Mérito Legislativo Arautos da Paz destina-se a líderes, de toda e qualquer religião, que se destaquem no compromisso de promover a paz, o respeito ao próximo e que, por meio da religião, trabalhem pela promoção da justiça social.

Homenageados

Ronaldo Gonsalves Ferreira Pr. Péricles André de Almeida Martins Pr. Luciano Estevam Gomes Pr. Isnaldo Rodrigues Marcelo Siada Pr. Valdo Ribeiro dos Santos Cleber Genebri Pereira Pr. Aguinelo Gomes Ferreira Pedro Antônio Martins de Freitas Pr. Daniel Ferreira Pr. Samuel Vicente Reverendo Carlos Renato dos Santos de Jesus Pr. Wederson Rosa Alves Pr. José Alberto Paiva Alberto Cantora Kemilly Santos Reverendo Silas Rebouças Nobre Pra. Bruna Olly Pr. Paulo César Gomes de Oliveira Pr. Romerito Oliveira da Encarnação Pr. Marcelo Henrique Ferreira Rev. Vilson Machado Pr. Roberto Carlos Rosa Santos Pr. Alcemir Pantaleão Sobrinho Carlos Magno Peixoto Martins Pr. Paulo de Souza Costa Pr. Geter de Abreu Ely Blunck Silveira Pr. Raphael Henrique Pinheiro Abdalla Diego Juliano Bravim Reverendo Jailton Lima do Nascimento



Fonte: POLÍTICA ES