Dia da Mulher: Duo feminino abre temporada de apresentações da Fames

Acontece, na próxima terça-feira (07), o concerto do “Duo Ars Cantus”, formado pela pianista Paula Galama e a mezzosoprano Lorena Espina, ambas professoras da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e intérpretes de larga experiência nacional e internacional. A apresentação será na Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória, às 20 horas.

Antecipando-se ao Dia Internacional da Mulher, que acontece na quarta-feira (08), o duo “Duo Ars Cantus” traz a personalidade feminina abordada por grandes compositores em canções de câmera específicas para formato canto e piano.

O duo

As carreiras construídas pela mezzosoprano argentina Lorena Espina e a pianista brasileira Paula Galama se unem em um denominador comum: uma vida de estudo dedicada à busca da excelência musical e um grande amor pela performance.

Paula Galama é mestre em Música pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Como solista e camerista, tem tocado em vários estados do Brasil, além dos Estados Unidos, China e Europa, tendo participado como solista das orquestras Filarmônica do Espírito Santo e da Sinfônica do Espírito Santo (Oses), da Fames, e de outras instituições, como a University of Kentucky Wind Ensemble, University of Kentucky Symphonic Orchestra, entre outras.

Lorena Espina estudou canto lírico e piano no Conservatório Nacional de Música e no Instituto Superior de Artes do Teatro Colón de Buenos Aires, completando os estudos na Universidade Anton Bruckner, na Áustria. Seu repertório de mezzosoprano inclui mais de 50 papéis cantados em mais de 20 países.

Serviço:

Duo Ars Cantus

Paula Galama – piano

Lorena Espina – mezzosoprano

Data: 07/03 (terça-feira)

Horário: 20 horas

Local: Casa da Música Sônia Cabral – Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) / R$ 2,00 (meia)

