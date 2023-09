Dia da Moqueca Capixaba é celebrado na Ales

Reconhecida por lei como prato típico do estado e patrimônio cultural imaterial, a moqueca também tem um dia no calendário oficial de eventos do Espírito Santo: 30 de setembro. Com o objetivo de destacar a iguaria como parte integrante da herança cultural e valorizar os sabores e técnicas tradicionais transmitidos ao longo das gerações, a Assembleia Legislativa (Ales) realizou nesta terça-feira (26) uma atividade alusiva à data.

Ao som da Banda de Congo Panela de Barro, do bairro de Goiabeiras, em Vitória, foi servido um almoço especial no pilotis do prédio do Legislativo. A tradicional moqueca capixaba foi preparada por Roberto Malacarne da Silva, o chef Betão, secretário de Turismo de Conceição da Barra, município localizado no norte do estado que ostenta a fama de preparar a “maior moqueca do mundo”.

A iniciativa foi idealizada pelo presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos), e pelo diretor de Relações Institucionais da Casa, Giuliano Valladares Nader. O presidente Marcelo Santos falou da satisfação com a presença maciça dos servidores e destacou a presença do chef Betão, que participou do preparo da maior moqueca do mundo, reconhecida no Guinness, o livro dos recordes.

“Não houve emprego de verba pública no evento. Fizemos parcerias com empresas locais interessadas em promover a sua marca no evento, que atrairá atenção regional e nacional, destacando o Espírito Santo como um destino gastronômico de destaque e fomentando o turismo local”, destacou o diretor Giuliano Nader.

Para o deputado Coronel Weliton (PTB), presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Ales, o evento resgata a tradição de comemorar o Dia da Moqueca Capixaba.

Presenças

Também participaram do evento os deputados Hudson Leal (Republicanos), Dary Pagung (PSB), Callegari (PL), Raquel Lessa (PP), Mazinho dos Anjos (PSDB), Adilson Espindula (PDT), Allan Ferreira (Podemos), Gandini (Cidadania), Alexandre Xambinho (PSC), Vandinho Leite (PSDB), Delegado Danilo Bahiense, Capitão Assumção, Lucas Polese (todos do PL), Lucas Scaramussa (Podemos), Sergio Meneguelli (Republicanos), Janete de Sá (PSB) e Coronel Weliton (PTB), além de prefeitos, secretários estaduais e vereadores.

Moqueca gigante

Preparada para 600 pessoas em um imenso tacho de cobre (a tradicional panela de barro é insuficiente para esta quantidade) foram usados no preparo da iguaria 120 quilos de cação panam, 40 quilos de arroz, 60 cebolas, 60 tomates, 60 maços de coentro, 4 quilos de sal, 40 maços de cebolinha verde, um quilo de colorau, 10 quilos de alho, 10 litros de vinagre, 10 quilos de farinha, 10 litros de azeite e 5 litros de óleo.

Fonte: POLÍTICA ES