Dia da lasanha: descubra a receita ideal para o seu signo

No dia 29 de julho é comemorado o Dia da Lasanha, aquele prato que está sempre presente nos almoços de domingo em família. A lasanha também é uma das opções favoritas de jantares a dois, já que suas camadas de massa, recheio e queijo, quando derretido, ficam pra lá de sensual. Se nem o Garfield resiste, quem somos nós para não aproveitar esse dia com uma deliciosa receita de lasanha?

Sabemos que a lasanha é um prato tradicionalmente italiano, mas os brasileiros, sempre muito criativos, não perderam tempo e já adaptaram a receita para os mais diferentes gostos. Diante de tantas opções, por qual lasanha optar?

Para ajudar você a escolher, confira a receita de lasanha ideal para o seu signo!

ÁRIES

Os arianos, normalmente, querem tudo para ontem e a essa ansiedade também está presente na hora de cozinhar. Por isso, receitas práticas e rápidas são as preferidas de pessoas de Áries. Para facilitar e matar a fome o quanto antes dos arianos, a receita indicada é a lasanha de Miojo® !

TOURO

Além de conforto, os taurinos apreciam a sofisticação. Desta forma, as receitas que mais agradam os nascidos de 21 de abril a 20 de maio são as opções refinadas. E nesta data especial, nada mais indicado do que a lasanha de bacalhau .

GÊMEOS

Geminianos não perdem uma novidade por nada! Por isso, o Dia da Lasanha deve ser comemorado com uma receita de um novo jeito. A opção para os nativos de Gêmeos não tem nada de forno ou de assadeira. A lasanha ideal para o signo de Gêmeos é a lasanha de frigideira !

CÂNCER

Os pratos quentinhos e que remetem à família e são os preferidos dos cancerianos. Então, o estilo comfort food não pode faltar no caderninho de receitas de quem é nativo de Câncer. E a lasanha de creme de milho com frango assume esse papel, pois é um prato repleto de valores sentimentais.

LEÃO

Os leoninos são do tipo que gostam de se destacar, portanto, a lasanha ideal para eles tem que ser com ingredientes superespeciais. Nada de um molhinho básico de tomate ou carne moída, viu? Assim, a receita indicada para os nativos de Leão é a lasanha de camarão .

VIRGEM

Quem gosta de tudo ‘dentro dos conformes’, é adepto de receitas mais tradicionais. Por isso, os virginianos devem optar por comemorar o Dia da Lasanha com a receita legítima italiana, a verdadeira lasanha à bolonhesa .

LIBRA

Como os librianos prezam muito pelo equilíbrio na vida, na hora das refeições não é diferente. Por isso, uma receita que faça jus ao Dia da Lasanha, mas que não seja muito pesada deve ser a escolha dos nativos de Libra. A lasanha de palmito é perfeita para eles, já que une de forma harmônica sabor e leveza.

ESCORPIÃO

Sedução é o que não falta para os escorpianos, então, provavelmente, vão comemorar o Dia da Lasanha em um jantarzinho a dois. Para fisgar o crush, uma boa pedida é a lasanha de molho branco com brócolis e bacon , a qual eles apresentarão como lasanha ao molho bechamel. Quer receita mais sexy do que essa?

SAGITÁRIO

Os sagitarianos têm a fama de pecarem pelo excesso, e isso inclui o momento de comer. Contudo, a dica para os nascidos de 22 de novembro a 21 de dezembro, é um excesso que quase ninguém resiste: o exagero de queijo. Por isso a lasanha ideal para o signo de sagitário é a lasanha de quatro queijos .

CAPRICÓRNIO

Sabe aquele signo que valoriza cada centavo que ganha? Pois é, são os capricornianos. Por isso, o Dia da Lasanha deve ser comemorado com moderação e sem muitos gastos. E uma receita que não exige muito investimento financeiro e fica uma delícia é a lasanha de pão de forma com frios .

AQUÁRIO

Sempre buscando praticar ações que gerem melhorias para o coletivo, os aquarianos optam por receitas que não levem carne, já que a escolha pode contribuir para o meio ambiente. A receita ideal para os nativos de Aquário é a lasanha de berinjela com ricota .

PEIXES

O signo mais doce do Zodíaco não poderia ter uma receita de lasanha preferida diferente: a lasanha de chocolate ! Essa receita é a cara dos nativos de Peixes e além de linda e saborosa, fica pronta rapidinho.

