Dia da Independência: confira o esquema de funcionamento de bancos hoje e amanhã

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos abrem normalmente nesta segunda-feira, 06, em todos os locais onde não há feriados municipais. Já na terça-feira, 7 de setembro, Dia da Independência, não haverá atendimento nas agências bancárias.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, na quarta-feira, 08. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).