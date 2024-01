Dia da Gratidão: Saiba a importância da gratidão para ter um ótimo ano

Divulgação Dia da gratidão: Saiba a importância da gratidão para ter um 2024 com muitas conquistas

A gratidão vai além de simplesmente reconhecer as coisas boas que nos acontecem. É um estado de espírito, uma atitude que molda a maneira como enfrentamos os altos e baixos da vida. Quando cultivamos a gratidão, abrimos as portas para uma série de benefícios que permeiam todas as áreas de nossas vidas. Posto isto, o dia 6 de janeiro foi constituído como o Dia Nacional da Gratidão para ressaltar a importância dessa prática.

Conforme relata Gabriela Frantz, especialista em meditação com mais de 30 cursos voltados à área, quando cultivamos a intenção de agradecer, mesmo frente às adversidades, naturalmente nos conectamos com as coisas boas que a vida proporciona. Ao acionar esta perspectiva mais positiva, torna-se mais fácil enxergar todo o aprendizado que as situações difíceis trazem.

“A intencionalidade no agradecer nos conecta com coisas positivas, uma vez que passamos da esfera da reclamação para a de gratidão. Este ciclo vicioso, em que somente enxergamos o lado ruim das coisas, pode trazer sentimentos de não merecimento ou de comiseração. A partir do momento que rompemos com este hábito e praticamos a gratidão, aumentamos a nossa autoestima e nos ligamos a vibrações mais elevadas”, relata Frantz.

Para exemplificar os impactos da gratidão no nosso organismo, a especialista cita a Escala de Hawkins, um estudo que avalia as vibrações energéticas do paciente a partir de um teste muscular, visando estabelecer a conexão da mente com o corpo. Dessa maneira, é possível avaliar os desequilíbrios físicos e emocionais dos pacientes. Segundo Gabi, a gratidão é a vibração mais elevada, resultando na expansão da consciência.

“A gratidão estimula determinadas regiões cerebrais vinculadas à felicidade que, juntamente com pensamentos elevados e vibrações positivas, gera uma sensação de bem-estar”, explica a especialista. “Ou seja, psicologicamente uma modificação acontece, porque através da mudança de todas as dimensões do meu ser, ocorre uma transformação na percepção da realidade, tornando-a mais positiva”.

Segunda Frantz, geralmente quando pensamos em gratidão, pensamos em agradecer à vida, a Deus e às pessoas que estão ao nosso redor. “No entanto, também devemos agradecer a nós mesmos, pois é uma forma de reconhecermos e valorizar o nosso ser”, ressalta Gabi Frantz.

Construindo bases sólidas para um Ano Novo de realizações e crescimento pessoal

No contexto do início de ano, a prática da gratidão ganha ainda mais relevância. Para Gabriela, ter um sentimento grato faz parte de uma construção de um Ano Novo cheio de conquistas e de realizações de um crescimento pessoal. Pensando nisso, a especialista elencou algumas práticas para se tornar mais grato em 2024:

Reserve alguns minutos todos os dias para anotar pelo menos três coisas pelas quais você é grato;

Reflita sobre experiências positivas, conquistas, relacionamentos ou até mesmo pequenos momentos que trouxeram alegria;

Desenvolva a capacidade de notar e apreciar as pequenas alegrias da vida cotidiana, como um belo pôr do sol, uma refeição saborosa ou um sorriso sincero;

Não deixe de expressar sua gratidão às pessoas que têm um papel significativo em sua vida;

Seja grato por você;

Encare os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado;

Reflita sobre as lições aprendidas em situações difíceis e agradeça pelas experiências que contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal.

Por fim, Gabi traz uma reflexão sobre a gratidão para o ano novo: “Nesta virada de ano, use a gratidão para entender e agradecer quem você foi neste ano e por tudo que superou. No entanto, é importante nos libertarmos desse eu do passado para dar espaço a quem desejamos ser, com todo o nosso potencial, força e luz”, conclui a especialista.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher