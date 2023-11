Dia da Gentileza: o que fazer para ser mais gentil

FreePik Dia 13 de novembro é comemorado o dia da gentileza

Neste 13 de novembro é celebrado o Dia Mundial da Gentileza. Para falar sobre o tema, o iG Delas entrevistou Rodrigo de Aquino, o especialista em psicologia positiva e embaixador do projeto Doe Sentimentos Positivos. Confira!

iG Delas: O que é agir com gentileza?

Rodrigo de Aquino : Gentileza é um gesto que apoia o outro. É uma atitude que, sem esperar nada em troca, acaba nutrindo um conhecido ou desconhecido, com esperança, otimismo, amor. É um ato aleatório de bondade que conecta que faz e quem recebe, com o que há de mais precioso em nós seres humanos: nossa humanidade.

Que diferença faz ser gentil ou ser rude?

Raras são as pessoas que conseguem ser boas o tempo inteiro. Nem a pessoa mais mal humorada do mundo consegue ser rude o tempo inteiro. Olhar o mundo com a lente da brutalidade e reagir com aspereza, torna as coisas mais difíceis e pesadas. Um chefe rude consegue as coisas não por inspiração e sim por medo, complicando os processos das organizações e adoecendo todos ao redor. Uma pessoa gentil, que sabe ouvir e pedir as coisas com educação, conseguem gerar muito mais engajamento e comprometimento. Isso vale para a relação entre líder e equipe, professor e alunos, assim como pais e filhos.

Que práticas de gentileza que podem ser aplicadas no dia a dia com as redes sociais?

A liberdade de expressão oferecida pelas redes é comumente confundida com liberdade de agressão. É preciso pensar antes de escrever ou tecer criticar. As coisas acontecem tão rapidamente no mundo digital que podemos agredir alguém, baseados em mentiras ou fatos mal apurados.

Nem sempre a “boa intenção” é composta por gentileza e a verdade, dependendo como é exposta, pode ser um punhal. Sendo assim, primeiro espere alguns minutos antes de emitir sua opinião, informe-se melhor antes de publicar suas ideias. Depois desse tempo, pense se sua opinião será realmente importante para quem vai ler, se é construtiva ou se ajudará o outro a se desenvolver.

Consciência e gentileza devem andar juntas na vida real e nas redes sociais.

Por que as pessoas não conseguem ser gentis nas redes?

Muita gente consegue ser gentil nas redes, mas o que vemos é muita gente em busca de pertencimento, com o desejo de ser aceita, em querer estar do lado certo da história. Sem pensar direito, sem se aprofundar e tendo apenas suas referências e preconceitos como base, acaba entrando no que chamamos “efeito manada”. O que é um risco! Pessoas boas acabam se atropelando nesse círculo vicioso, causando danos incalculáveis a pessoas inocentes ou que simplesmente quiseram publicar uma foto ou um vídeo.

Muita gente entra nas redes sociais com o piloto automático ligado e se sente protegido atrás das telas. As leis atuais punem quem comete crimes virtuais. A vida acelerada, dentro e fora das redes sociais, nos pede senso de presença, conexão com o presente e com as leis ancestrais que pregam o respeito, a gentileza e a amorosidade como os melhores caminhos para a criação de um mundo melhor.

