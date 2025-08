Dia da Farmácia: entenda como funcionam as Farmácias Cidadãs

No Dia Nacional da Farmácia, comemorado nesta terça-feira (05), é importante reconhecer o importante trabalho realizado pela Assistência Farmacêutica Estadual no acesso a medicamentos do Componente Especializado utilizados para tratar doenças e garantir a qualidade de vida da população que usa o Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo. Somente no primeiro semestre deste ano, foram R$ 85.858.439,84 de investimento na compra de medicamentos para pacientes atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais.

As 13 Farmácias cidadãs estaduais ofertam medicamentos para o tratamento de doenças raras, crônicas graves, autoimunes, que geram alto custo para os pacientes. Esses estabelecimentos de promoção de saúde, realizam além da dispensação de medicamentos, a orientação farmacêutica com profissionais habilitados para informar o paciente sobre o uso dos medicamentos, tirando dúvidas e fazendo aconselhamentos.

As equipes da Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF) da Secretaria da Saúde trabalham na programação, aquisição, gestão de estoque, logística de distribuição e na dispensação de medicamentos nas Farmácias Cidadãs Estaduais.

Atualmente, a Assistência Farmacêutica Estadual conta com 473 servidores, sendo 152 farmacêuticos, que trabalham nas áreas técnicas da gestão e nas Farmácias Cidadãs, localizadas em Aracruz, em Cariacica, em Vila Velha, na Serra, em Vitória, em Cachoeiro de Itapemirim, em Colatina, em São Mateus, em Linhares, em Venda Nova do Imigrante, em Nova Venécia, em Guaçuí e em Castelo.

“A GEAF busca garantir o bom atendimento e funcionamento das farmácias. Atualmente atendemos mais de 119 mil pacientes ativos nas Farmácias Cidadãs Estaduais. No ano passado, foram investidos R$ 205.532.110,96 na aquisição desses medicamentos, fórmulas nutricionais e insumos”, afirmou a gerente de Assistência Farmacêutica da Sesa, Grazielle Massariol.

Nesse dia da Farmácia também devemos reconhecer a importância dos profissionais farmacêuticos que atuam na Assistência Farmacêutica Estadual. São profissionais que atuam para garantir a segurança, a eficácia e a economia do sistema, impactando diretamente na saúde e na qualidade de vida da população, ressalta a gerente.

O acesso aos medicamentos acontece por meio de solicitação que pode ser realizada pelo site ou presencialmente nas farmácias. É realizada uma análise técnica e comprovação dos critérios clínicos estabelecidos pelos protocolos do SUS. Sendo aprovada a solicitação, o paciente é comunicado e orientado a retornar à farmácia para retirar os medicamentos.

Diabetes

Uma das novidades implementadas nas Farmácias Cidadãs é o acompanhamento individualizado de pacientes com diabetes que recebem medicamentos e sensores para monitoramento contínuo da glicemia. A iniciativa, segundo a responsável pelo Núcleo Especial de Gestão de Políticas de Acesso e Uso Racional de Medicamento, Natália Brostel, visa implementar o cuidado farmacêutico nas Farmácias Cidadãs.

“Estamos implantando um atendimento personalizado nas farmácias, realizando o cuidado farmacêutico, com foco na atenção individualizada aos pacientes com diabetes. Com isso, conseguimos realizar um acompanhamento terapêutico mais próximo e efetivo. Os atendimentos começaram a ser oferecidos em julho”, explicou Natália.

Serviço

Para solicitação de medicamentos

Documentos: todos os documentos necessários para solicitação de medicamentos, incluindo cópias do RG, CPF, comprovante de residência, procurações, Cartão Nacional de Saúde, receita médica, laudos e exames, estão disponíveis no site https://farmaciacidada.es.gov.br/documentacao-necessaria-para-abrir-processo-de-medicamento

Apresentação: a solicitação pode ser feita presencialmente nas 13 farmácias (https://farmaciacidada.es.gov.br/onde-abrir-processo-de-medicamento) ou pelo site https://conteudo.saude.es.gov.br/portalservicosdigitais/

Análise: a solicitação será avaliada pela Equipe Multidisciplinar de Avaliadores das Farmácias Cidadãs do Espírito Santo (EMAFES). Eles verificarão se os critérios de inclusão são atendidos para a autorização do medicamento.

Retirada do medicamento: Será realizada na farmácia cidadã de referência

Renovação: A documentação para continuidade do tratamento sempre será informada pelo farmacêutico no atendimento, os documentos variam de acordo com o Protocolo.

Dúvidas: (27) 3636-8416, 3636-8417 e 3636-8418, em dias úteis, das 7h às 18h, ou no Fale Conosco em https://farmaciacidada.es.gov.br/fale-com-a-farmacia-cidada-estadual.

