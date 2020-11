Dia da Consciência Negra: influenciadoras para acompanhar e se inspirar

Redação João Bidu Escorpião: confira o estilo desse signo e como presenteá-lo

Esta é uma mulher perigosa. Sensual e provocante , gosta de roupas insinuantes, que valorizem seu corpo. Decotes, cavas, aberturas, saias justas, minissaias. Drapeados estratégicos que marcam os quadris, pregas que se abrem ao menor movimento, revelando pernas bem torneadas.

Consciente de seu poder de sedução, conhece como ninguém essa arte. Ama o vermelho-paixão, o roxo-profundo, o azul-intenso, o lilás-misterioso. Pode também se vestir totalmente de preto, fatal.

Volúpia e desejo. Dois ingredientes importantes na hora de comprar sua roupa. As peças íntimas são escolhidas como pequenos artifícios eróticos. Seus perfumes são misteriosos, quentes e sedutores – desses que se espalham pelo ambiente e permanecem no ar mesmo depois da pessoa ter saído. Marcantes e inesquecíveis como as escorpianas gostam.

A maquiagem ressalta os lábios e acentua o brilho dos olhos. Um olhar profundo, o mais penetrante do zodíaco. Nas bijuterias, preferem as de metais fosco, que usam com muito charme. Adoram a linha justa-aderente, os top curtíssimos que deixam boa parte do corpo à mostra. Nada muito largo, o importante é mostrar as formas, realçar esta mulher tão atraente. A escorpiana é apaixonada por roupas de couro, absolutamente sensuais.

Estilo da decoração de ambientes

Os escorpiões, animais que habitam cavernas e grutas, gostam de se esconder sob pedras e ainda sobrevivem muito bem no deserto. Os Escorpiões – humanos – não diferem muito disso. Apreciam pouca luz e ambientes mais reclusos. Cortinas cerradas, janelas fechadas, tetos rebaixados, pouca luminosidade, dão muito conforto à esses intimistas nativos de água.

As cores devem ser sombrias, com poucos contrastes e até mesmo escuras – como cinza, marrom, castanho, ou mesmo preto. Detalhes em vermelho ou grená podem ser usados numa exceção, para dar mais vida ao ambiente.

Não gostam de nada muito óbvio, visível ou exposto, por isso têm a preferência por gavetinhas, portas, corredores, compartimentos, muitos cômodos (mesmo que pequenos), em que possam esconder coisas e também se esconder.

Todo Escorpião que se preze tem seus esconderijos! Sótão, adega, portas secretas, prateleiras que ocultam cofres, fundos falsos e todos os tipos de “disfarces” fazem parte da decoração desse secreto signo.

​Não gostam muito de diversificação. Adotam um estilo, uma linha, um padrão e repetem isso em tudo. Aliás, quando gostam de algo, gostam só daquilo e excluem todo o resto! Podem às vezes juntar muitos objetos, mas, bem ao seu modo radical, de uma hora para outra põem tudo fora, mesmo que seja importante e valioso. São os movimentos extremos dos Escorpiões.

Algumas peças e objetos de gosto duvidoso podem fazer parte de seu arsenal. Uma peça ou outra que denuncie seu misticismo também pode estar presente. Como vêem no escuro, transitam pelos ambientes com luzes apagadas e adoram as sombras que as velas em candelabros produzem. Odeiam que mexam em suas coisas. Portanto, se você for arrumar a casa, escritório ou pertences de um Escorpião, peça licença e seja extremamente discreto com o que encontrar! Todo Escorpião guarda segredos.

Gostam de encontrar peças e objetos em brechós, feiras ou esquecidos na casa dos pais. Gostam também de dar uma finalidade totalmente diferente a um objeto: de uma lata de lixo fazer um banquinho, de uma lata de cerveja, um porta copos. Transformar é a palavra-chave de Escorpião. Outra grande paixão é adquirir um imóvel inteiramente arruinado e em uma obra radical, remontá-lo e renová-lo. Afinal, “qual seria a graça de encontrar algo em ordem e já funcionando?”.

Presente ideal para a pessoa de Escorpião

Intensos, profundos, passionais, sensuais, provocadores, radicais, investigadores, determinados, fechados, sensíveis, misteriosos, enigmáticos. Jamais dê coisas óbvias, se você quer impressionar um nativo de Escorpião.

​É bom manter um clima de mistério em torno do seu presente, algo que ele realmente não imagina ganhar. Escorpião tende a gostar de coisas raras ou difíceis de encontrar, coisas que só ele sabe que existem e normalmente dependem de um trabalho de pesquisa e investigação para adquiri-las. Se você conseguir descobrir uma dessas coisas, será fulminante!

Normalmente esse signo tem algum tipo de atração pelo oculto, mesmo os mais céticos costumam se interessar pelo assunto.

​Sugestões de presentes que têm o clima deles:​

Arte erótica em livros, estátuas ou gravuras.

Artigos de “sex shop”.

Maquiagem, principalmente para os olhos e lábios, em tons mais escuros.

Óculos escuros.

Lingerie.

Uma consulta esotérica numerologia, tarô, cartomante, vidente.

Talismãs ou objetos com significados místicos.

Romances policiais.

Literatura esotérica.

Caixas com fundos falsos.

Roupas sensuais com transparências e fendas.

Black Jeans – o preto costuma ser a cor favorita de Escorpião.

