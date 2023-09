Dia da árvore: trabalho do Idaf é essencial para coibir o desmatamento da Mata Atlântica capixaba

No dia 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse recurso natural e das florestas em geral. No Espírito Santo, o Órgão responsável pela defesa florestal é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que utiliza tecnologia de ponta como drones e imagens de satélites, além do trabalho habilidoso e crucial dos servidores, para fiscalizar a cobertura florestal da Mata Atlântica capixaba.



De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), diferentemente de outros Estados, o Espírito Santo vem demonstrando queda no desmatamento nos últimos dez anos. Em dados mais recentes divulgados pelo Map Biomas, o Espírito Santo é o Estado que mais atende aos alertas que chegam via satélite, ainda de acordo com o Map Biomas, comparando janeiro a maio de 2023 com o mesmo período do ano passado, houve diminuição de 42% na área desmatada.



Segundo o diretor-presidente do Idaf, Leonardo Monteiro, esses dados positivos podem serjustificados com as ações que foram intensificadasno Estado de combate ao desmatamento. “Somente de janeiro a julho de 2023, o Idaf realizou 841 vistorias florestais no Estado, elas ganharam força com a utilização de 50 drones que foram adquiridos pelo Governo do Estado no ano passado. Paralelamente, também são realizadas operações integradas com outros Órgãos de defesa ambiental, inclusive com o apoio de uma aeronave do Núcleo de Operações Aéreas do Espírito Santo (Notaer)”, disse.



Monteiro ainda ressalta que a eficiência dos servidores do Idaf é primordial para que sejam cumpridas as leis de proteção ambiental. “O Idaf está presente em todos os municípios e neles há servidores compromissados, que entram na mata afim de protegê-la. Quem comete crime ambiental pode sofrer consequências nas esferas administrativa, criminal e civil. Trabalhamos para zerar o desmatamento ilegal no Espírito Santo, a fim de proteger os recursos hídricos e a biodiversidade, diminuir as mudanças climáticas e auxiliar na qualidade de vida das pessoas”, conta.



O subgerente de controle florestal do Idaf, Jésus Fernando Miranda, explica que caso seja constatado desmatamento ilegal, o Idaf realiza o embargo da área para a recuperação vegetal. “Além das punições, que podem incluir multas e interdições, exigimos o plantio de mudas de espécies nativas na área embargada. Caso o infrator desrespeite o embargo, ele é multado novamente e exigida a recuperação da área mais uma vez”, disse.



Miranda ainda alerta que qualquer supressão de vegetação nativa, seja o corte de árvores isoladas ou de fragmentos florestais da Mata Atlântica, devem ser realizadas mediante consulta no Idaf, que avaliará se é passível ou não a autorização do Órgão.

Caso observe desmatamento ilegal, você também pode ajudar o Idaf a fazer seu trabalho denunciando anonimamente pelo 181.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Idaf

Francine Castro / Rafaely Lyra Walter

(27) 99237-5308

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES