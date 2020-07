Di Ferrero fala sobre Covid-19 e como tem levado a vida em plena pandemia

Divulgação Dani Albuquerque





Com a pandemia do novo coronavírus, Daniela Albuquerque precisou repensar os planos e encontrar novas formas de festejar a chegada dos seus 38 anos. E não é que deu supercerto? Nesta quarta-feira, dia 22, a apresentadora do programa “Sensacional”, da RedeTV!, fez uma celebração bem intimista no jardim de sua casa, em Alphaville, na Grande São Paulo, ao lado do marido, Amilcare Dallevo, das filhas, Alice e Antonella, da mãe, que mora em Mato Grosso do Sul, da assessora Cris Moreira e de uma amiga. Cada momento, é claro, foi registrado nas redes sociais.

Apesar do cenário de incertezas, ela não deixou a peteca cair. Pelo contrário! Procurada para falar sobre a experiência de vivenciar esse dia tão especial no conceito do “novo normal”, ressaltou: “Adoro comemorar aniversário, mas esse ano foi só um bolinho com a família, e estava tudo maravilhoso”. Depois, ao agradecer o trabalho do cerimonialista Junior Donatto, ofereceu o primeiro pedaço de bolo para ele e para todos os profissionais que ficaram responsáveis por cuidar de todos os detalhes de seu b-day.