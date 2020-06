DHPP Vitória prende autor de homicídios em operação no bairro Piedade

.

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (05), com uma metralhadora de fabricação caseira calibre 380. A operação foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). A prisão aconteceu na residência do detido, no bairro Universal, em Viana.

“O Departamento está com várias investigações em andamento a respeito do tráfico de drogas, na Grande Vitória. Em razão disso, verificamos algumas denúncias anônimas de pessoas que se armam por causa do conflito gerado pelo tráfico. Quando chegamos à residência do suspeito, encontramos uma metralhadora de fabricação caseira, calibre 380, dois carregadores longos, além de 65 munições de mesmo calibre intactas”, afirmou o delegado Tarcisio Otoni.

Ainda de acordo com Otoni, a arma é capaz de disparar rajadas. “O armamento será encaminhado ao setor de balística para fazer os exames de eficiência de arma de fogo. Depois disso, será levado para a destruição na Delegacia Especializada em Fiscalização de Armas, Explosivos e Munições (Defaem)”, disse.

O suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O delegado ressalta a importância das denúncias anônimas para essas prisões. “Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181. Todas as informações fornecidas são investigadas”, concluiu o delegado.

O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

