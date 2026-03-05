DHPP Vila Velha conclui inquérito de homicídio ocorrido em Rio Marinho

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, concluiu o inquérito policial que apurou o homicídio ocorrido no dia 29 de agosto de 2021, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Na ocasião, a vítima, um homem de 19 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo.

De acordo com a investigação, o homicídio foi cometido em razão das disputas pelo controle do tráfico de drogas e por vingança, uma vez que a vítima teria desferido disparos de arma de fogo contra integrantes do grupo criminoso dos autores (praça do Bairro Vale Encantado). Os quatro autores integram a organização criminosa do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Três deles, de 37, 21 e 24 anos à época do crime, estão presos. Um homem, de 24 anos à época do crime, está foragido.

Mais detalhes da investigação e fotos dos investigados foram divulgados em coletiva de imprensa nessa quarta-feira (04), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

De acordo com o adjunto da DHPP de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, no dia do crime a vítima estava no quintal da sua residência quando foi surpreendido por dois atiradores, de 21 e 24 anos, que o executaram.

Logo após a execução, os autores do crime se evadiram do local em dois veículos. “A equipe de investigação se empenhou e conseguiu identificar os dois veículos utilizados no crime. A partir disso, chegamos até aos proprietários dos carros”, detalhou o adjunto.

Diante disso, as investigações apontaram a participação de um indivíduo, de 37 anos, e os dois atiradores, de 24 e 21 anos.

As investigações apontaram também que a motivação estaria relacionada a guerra no tráfico. No dia anterior ao crime, a vítima realizou um ataque no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, executando disparos de arma de fogo contra algumas pessoas.

“Tínhamos muitos elementos ligando esses possíveis autores. Em 2022, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou duas operações denominadas na qual eram investigados integrantes do PCV”, detalhou Cleudes Junior.

Durante as operações, o GAECO chegou até um advogado, um homem de 37 anos, que servia como “pombo-correio do crime”, o indivíduo estaria levando informações para as lideranças do tráfico que estavam detidas no Presídio de Segurança Máxima.

Após as investigações do Gaeco, foi pego um catuque enviado pelo homem, de 21 anos, para o advogado logo após o homicídio. No bilhete, estava escrito que em razão dos disparos executados no bairro Vale Encantado, os indivíduos ceifaram a vida da vítima.

“O advogado começou a tratar questões relacionadas ao tráfico de drogas, relatando aos indivíduos detidos a quantidade de armas e drogas demonstrando a estrutura verticalizada e hierarquizada da facção. Com base nisso, o homem, de 37 anos, apontado como líder da organização criminosa, também foi indiciado pelo homicídio”, explicou o delegado.

Após a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que ofereceu denúncia contra todos os envolvidos.

Os indivíduos de 21, 37 e 24 anos encontram-se presos e seguem à disposição da Justiça.

Já o indivíduo de 24 anos que prestou auxílio aos atiradores no momento da fuga, ainda se encontra foragido. Ele tem mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

