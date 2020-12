DHPP Serra prende três suspeitos envolvidos em crimes contra a vida no município

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra prendeu três suspeitos 21, 24 e 26 anos, investigados no homicídio consumado de um homem de 19 anos e duplo homicídio tentado de um adolescente de 16 anos e um homem de 21. Os crimes aconteceram no dia 06 de setembro deste ano, no bairro Cidade Continental, também na Serra.

O resultado dessa investigação e das prisões foi apresentado em coletiva de imprensa, realizada nesta quarta-feira (16), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.

Segundo o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, os três suspeitos foram detidos em operação diferentes. “No dia 02 de outubro foi preso em Cidade Continental o suspeito de 26 anos. Já no bairro Cidade Pomar, no dia 05 de novembro, foi preso o suspeito de 24 anos. Este, era o alvo prioritário da nossa unidade e já é réu nos dois homicídios que ocorreram em Cidade Continental. Ele também é investigado em um homicídio registrado no dia 19 de setembro em Serra Dourada III”, contou o delegado.

O suspeito de 21 anos foi detido em uma operação conjunta com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), último dia 05 deste mês, enquanto comemorava o aniversário do filho, no bairro Cidade Continental, na Serra.

“Foram dois homicídios que ocorreram em um curto espaço de tempo no bairro e que despertaram atenção da DHPP Serra, haja vista que o bairro Cidade Continental é um local tranquilo com relação a homicídios”, afirmou o titular da DHPP Serra.

Durante as investigações, foi constatado que as vítimas faziam parte do tráfico de drogas em uma região chamada de “Loteamento”, no bairro Cidade Continental. De acordo com o delegado adjunto da DHPP Serra, Daniel Fortes, a área do loteamento foi arrendada por traficantes do bairro Cidade Pomar.

“O adolescente 16 anos e as vítimas de 21 e 19 anos faziam parte do tráfico de drogas dessa região, só que eles mudaram de lado e passaram a traficar do setor África, também no bairro, porém para outro indivíduo”, disse o adjunto da DHPP Serra.

Ainda de acordo com a autoridade policial, essa mudança de associação criminosa gerou uma revolta por parte dos traficantes que estavam ocupando a região do loteamento. E com isso os suspeitos e as vítimas passaram a entrar em guerra.

Após ser alvo no primeiro ataque ocorrido em setembro, a vítima de 21 anos foi orientada pela própria família e também pela Polícia a não permanecer no bairro, já que havia sido jurado de morte por traficantes que atuavam no local. “Mesmo após os conselhos, ele continuou no bairro e, infelizmente, foi morto em novembro deste ano”, relatou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

