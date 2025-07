DHPP Serra prende foragido e apreende arma, munições e dinheiro em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, prendeu, na manhã dessa segunda-feira (14), um homem de 34 anos, foragido do sistema prisional desde julho de 2023. A ação foi realizada no bairro Porto de Cariacica, no município de Cariacica.

A prisão foi realizada em cumprimento a mandado de recaptura. Ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas no beco conhecido como “Quebra Faca”, no bairro São Geraldo, em Cariacica, e tinha condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Na residência dele, os policiais localizaram uma pistola calibre .40 da marca Taurus, com um carregador municiado com 15 munições. Também foi apreendida uma caixa com 50 munições do mesmo calibre e, no interior de um veículo BMW, mais 58 munições escondidas dentro de uma meia, totalizando 123 munições. Além disso, os policiais apreenderam R$ 6.480,00 em espécie, encontrados dentro de uma sacola no interior da residência.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi conduzido à sede da DHPP da Serra e, posteriormente, encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

