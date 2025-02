DHPP Serra indicia oito envolvidos em homicídio no bairro São Diogo 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, indiciou oito homens, sendo três adolescentes, envolvidos no homicídio de Osiel de Jesus Bispo, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 11 de março do ano passado, no bairro São Diogo I, na Serra. O crime foi motivado por um suposto furto de fios de cobre, e a vítima foi submetida a um tribunal do tráfico antes de ser executada.

Os cinco adultos foram detidos entre setembro e novembro do ano passado. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória, após os detidos se tornarem réus na ação penal.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, detalhou o desdobramento das investigações e a complexidade do caso: “As imagens a que tivemos acesso logo após o crime mostram a vítima acompanhada da esposa, do dono de um bar e de mais quatro traficantes. Três deles estavam armados com pedaços de madeira. Eles caminham pela rua e entram em um terreno baldio, onde foi montado um tribunal do tráfico. Ali, Osiel – a vítima – foi julgado e condenado à morte. Poucos minutos depois, outros criminosos chegaram ao local, incluindo um homem de 21 anos, que na época era gerente do tráfico na região da Favelinha”, explicou o delegado.

Segundo as investigações, o homem de 21 anos questionou o dono do bar, de 57 anos, sobre o suposto furto de fios de cobre no estabelecimento. “O dono do bar confirmou a acusação. Ao perceber que seria morto, Osiel tentou se defender e entrou em luta corporal com o detido de 21 anos. Foi nesse momento que um segundo detido de 21 anos, o irmão dele de 28 anos, um terceiro detido, de 20, e os três adolescentes começaram a desferir pauladas, pedradas, chutes e socos na vítima. Durante a agressão, uma das pauladas acabou atingindo a cabeça do gerente do tráfico, de 21 anos, que precisou de atendimento médico”, relatou.

Após cinco minutos de espancamento, o grupo deixou o local. No entanto, dois adolescentes retornaram e, ao perceberem que Osiel ainda agonizava no colo da esposa, pegaram uma garrafa de Long Neck, quebraram e usaram os cacos de vidro para desferir quatro golpes no pescoço da vítima, que morreu no local.

O delegado destacou a importância do trabalho investigativo, que durou aproximadamente oito meses. “Identificamos um a um os envolvidos no crime e realizamos as prisões dos cinco adultos entre setembro e novembro do ano passado. Um dos adolescentes chegou a ser apreendido por outro homicídio, ficou internado por 45 dias e já está em liberdade. Os três adolescentes que participaram deste crime aguardam decisão da Justiça”, informou.

Os cinco adultos foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além de associação criminosa e corrupção de menores. “Todos confessaram participação, exceto o de 20 anos e o dono do bar de 57 anos. O dono do estabelecimento, em depoimento, chegou a afirmar que não se lembrava de ter entrado no terreno baldio, mas as imagens comprovam sua presença”, disse o delegado.

Sobre a motivação do crime, o delegado Rodrigo Sandi Mori explicou que Osiel era usuário de drogas e cometia pequenos furtos para sustentar o vício. “Na manhã do crime, ele decidiu furtar fios de cobre do estabelecimento do homem de 57 anos, que, em vez de acionar a polícia, recorreu aos traficantes. Isso selou o destino da vítima. Ele foi capturado no próprio local e levado ao terreno baldio para ser executado.”

A esposa de Osiel tentou intervir para evitar o assassinato, mas não teve sucesso. “Ela acompanhou tudo e implorou para que poupassem a vida dele, mas o tráfico impôs sua própria ‘justiça'”, pontuou o delegado.

Rodrigo Sandi Mori ressaltou ainda que o dono do bar já havia sido condenado por homicídio em 2009, em Nova Venécia. “Ao invés de buscar ajuda policial para lidar com o furto, ele preferiu recorrer ao tráfico, o que levou à sua participação direta no homicídio. Isso reforça a necessidade de conscientização da população sobre o perigo do envolvimento com o crime organizado”, alertou.

Por fim, o delegado fez um apelo à sociedade. “O tráfico é covarde, oprime, mata e expulsa moradores apenas por suspeita de colaboração com a polícia ou por se recusarem a guardar armas e drogas. Se alguém estiver nessa situação, pedimos que denuncie anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo nosso perfil no Instagram (@dhpp.serra), onde o sigilo é garantido.”

