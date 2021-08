DHPP realiza operação, prende três homens e apreende arma e munições em Cariacica

Três homens, sendo dois envolvidos em homicídios, foram presos durante uma operação policial realizada pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica nos bairros Nova Canaã, Vale dos Reis e Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na última sexta-feira (13). Além disso, os policiais apreenderam uma submetralhadora, munições e radiocomunicadores.

Um homem de 26 anos foi preso no bairro Nova Canaã, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele é suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido no mesmo bairro, no dia 4 de março deste ano, contra um cadeirante, de 16 anos.

“As investigações apontaram que a motivação do crime seria o fato de o suspeito ter localizado no aparelho de telefone celular da vítima algumas mensagens referentes à associação criminosa rival a qual ele pertence”, conta o titular da pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Eduardo Khaddour.

Já a segunda prisão ocorreu no bairro Vale dos Reis, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem de 25 anos. Ele é investigado por ter participado, junto com dois homens, que já foram presos, de um homicídio contra um homem de 53 anos, no bairro Vista Dourada, em Cariacica.

“Eles executaram a vítima por supostos abusos sexuais que ela teria cometido contra a irmã do detido de 25 anos, mas esse fato não foi constatado durante a apuração do crime”, ressaltou o delegado.

Em ato contínuo, a equipe da DHPP Cariacica conseguiu prender, em flagrante, um jovem de 18 anos, suspeito de fazer parte da associação criminosa que atua no bairro Nova Rosa da Penha I, responsável por promover recentes confrontos armados na localidade. Com ele foi apreendido uma submetralhadora semi-industrial, 35 munições calibre 9mm, 11 munições calibre 380, três munições calibre .40, uma munição calibre .22 e dois radiocomunicadores. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo

Os três capturados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecem à disposição da Justiça.

