DHPP prende três integrantes de associação criminosa de Cariacica

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou, nesta segunda-feira (5), uma operação policial no Morro dos Gama, em Cariacica. Durante a ação, três pessoas, suspeitas de estarem envolvidas no tráfico de drogas na região, foram presas em flagrante e entorpecentes foram apreendidos.

Os capturados fazem parte de uma associação criminosa que atua no Morro dos Gama, sendo investigados em alguns inquéritos policiais que apuram homicídios, consumados e tentados, praticados em Cariacica. As investigações apontam que eles são responsáveis por um duplo homicídio e um tentado, que ocorreu no dia 28 de novembro do ano passado, no bairro Mucuri, em Cariacica.

“Um dos alvos da operação foi um elemento de extrema periculosidade, envolvido em diversos homicídios na região e investigado em inúmeros inquéritos na nossa delegacia. Ele era evadido do sistema prisional, desde 10 de setembro de 2018”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Eduardo Khaddour.

Este homem de 27 anos foi preso dentro da residência junto com uma mulher de 22 anos. Na residência foram encontrados 150 frascos de loló, sendo 50 cheios e 100 vazios, além de uma garrafa com a mesma substância e uma balança de precisão.

Dando continuidade à operação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em outra residência no bairro. No local, havia um homem de 37 anos, uma sacola e três tabletes e 28 pedras de crack, sete tabletes de maconha, 32 pinos e quatro tabletes de cocaína, cinco buchas de maconha e quatro unidades de cocaína.

A delegada-geral adjunta, Denise Maria Carvalho, agradeceu a participação da PRF na operação. “A Polícia Civil agradece a participação da Polícia Rodoviária Federal na operação policial e que culminou na prisão de três pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas e homicídios na região”, destaca a delegada.

Os três conduzidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Homicidio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Contra o homem de 27 anos, foi dado cumprimento do mandado de prisão temporária de homicídio qualificado e do mandado de prisão de recaptura do sistema prisional. Ele também foi autuado em flagrante pelos crimes de venda de produto nocivo à saúde e receptação. A mulher de 22 anos foi autuada pelo crime de venda de produto nocivo à saúde. Já o homem de 37 anos, foi autuado por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O crime

No dia 28 de novembro de 2020, no bairro Mucuri, em Cariacica, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de homicídio. No local, haviam duas pessoas em óbito dentro de um veículo e outra pessoa, que foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

As investigações apontam que o motorista deste carro, que trabalhava como motorista de aplicativo, estava fazendo o transporte de alguns criminosos e, nesta data, o grupo rival chegou para fazer o atentado contra dois indivíduos que estavam sendo transportados no dia, mas ele acabou sendo alvejado e foi a óbito junto com outra pessoa.

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]



Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Matheus Zardini

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]