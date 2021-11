DHPP prende suspeito por tráfico de drogas em Cariacica

A equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) de Cariacica prendeu em flagrante delito, nessa quarta-feira (24), um homem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo foi capturado durante diligências realizadas no bairro Campina Grande, em Cariacica.

Os policiais se dirigiram ao bairro Campina Grande para realizar diligências relacionadas à investigação de um duplo homicídio, ocorrido na última terça-feira (23). De acordo com o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, os policiais realizavam buscas quando se depararam com um indivíduo suspeito.

“Os policiais avistaram um indivíduo entrando no quintal de uma casa, mas o homem não notou a presença de nossa equipe no local. Os policiais esperaram que o indivíduo se aproximasse do imóvel, até que fosse possível fazer uma abordagem com segurança. A prisão foi realizada sem deixar qualquer chance para uma possível fuga ou reação por parte do suspeito. Durante a revista, foi localizada uma sacola contendo grande quantidade de material análogo à cocaína em sua cintura”, explicou o delegado.

O detido morava em uma casa próxima dali. Em buscas no interior da residência, os policiais apreenderam balança de precisão digital; maconha; 136 pinos de cocaína; 246 pedras de crack e sete mil pinos vazios. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), ficando à disposição da Justiça.

Texto: Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini / Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27)99231-5157

[email protected]