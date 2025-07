DHPP prende suspeito de tráfico de drogas em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu em flagrante, nessa terça-feira (15), um homem de 21 anos, pela prática de crime de tráfico de entorpecentes no município de Vila Velha. A prisão ocorreu após diligências que apontaram a residência do suspeito como ponto de tráfico de drogas, armas e apoio a indivíduos envolvidos em homicídios recentes na região.

Após receberem as informações, a equipe se deslocou até o endereço identificado, no bairro Ulisses Guimarães. Durante a abordagem, os policiais foram atendidos pelo suspeito, sendo possível visualizar, em um canto da residência, substâncias análogas à cocaína embaladas. Após verificação, confirmou-se tratar de entorpecentes. Também foram apreendidas maconha e cocaína no interior do imóvel, além de materiais utilizados para embalo das drogas.

Segundo os policiais, as embalagens das substâncias apresentavam adesivos com símbolos das facções criminosas Terceiro Comando Puro (TCP) e Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando possível vínculo com o crime organizado.

Após a formalização das medidas legais cabíveis, o conduzido foi encaminhado à sede da DHPP de Vila Velha e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

