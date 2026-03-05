DHPP prende suspeito de tráfico de drogas em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, prendeu, nessa quarta-feira (04), um homem de 36 anos, no bairro Oriente, em Cariacica.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, pelo crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

