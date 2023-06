DHPP prende suspeito de roubo em Cariacica

Equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica efetuaram a prisão de um homem de 39 anos, durante operação realizada nessa terça-feira (20), no bairro Operário, em Cariacica. O suspeito estava com mandado em aberto pelo crime de roubo majorado, expedido pelo Juizado Criminal de Guarapari.

Os policiais estavam em diligência no bairro Operário, em Cariacica, a fim de levantar informações acerca de um homicídio ocorrido no local. A equipe se dirigiu a uma casa próxima ao local onde teria acontecido o crime e foi atendida por um morador, proprietário do imóvel.

Durante a conversa, os policiais perceberam que o homem ficou nervoso e afirmou que não iria à delegacia, caso fosse solicitado. Diante dos fatos, os policiais solicitaram a documentação do suspeito, que se negou a entregar e retornou para dentro da casa.

As equipes observaram que havia uma motocicleta estacionada na entrada da residência e, na possibilidade de ser de propriedade do indivíduo, foi realizada uma consulta e confirmado que o veículo estava em nome R.F.L. e que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Após consulta no sistema, foi confirmado que a foto do suspeito coincidia com a do morador da residência. Sendo assim, foi dado cumprimento ao mandado.

Depois de realizados os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

