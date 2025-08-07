DHPP prende suspeito de homicídio em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, prendeu, nessa quarta-feira (06), um homem de 46 anos, suspeito do homicídio de Fabiano Neres Santos, de 34 anos. A vítima foi encontrada morta com ferimentos causados por golpes de faca, no dia 26 de julho, na região de Alphaville, em Linhares.

No curso das diligências investigativas relacionadas ao homicídio, foi promovida a intimação do suspeito para a realização de diligências complementares, entre elas a perícia em seu veículo.

Durante esse processo, a equipe tomou conhecimento da possível expedição de mandado de prisão em desfavor do intimado. Antes do término das diligências, confirmou-se a emissão do mandado de prisão expedido nos autos do processo pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao suspeito. O mandado foi cumprido e o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional.

“A investigação revelou que autor e vítima se conheciam previamente e que o crime foi motivado por um desentendimento relacionado a dinheiro. O suspeito confessou a prática do homicídio e indicou o local onde havia escondido a arma utilizada, a qual foi localizada em Sooretama, atrás de um ponto de ônibus”, explicou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES