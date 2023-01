DHPP prende suspeito de falsificação de documentos em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado De Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu, nessa quarta-feira (04), um homem de 46 anos, no bairro Ibes, em Vila Velha. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de corrupção ativa, tráfico de drogas e associação criminosa, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana.

Com informações e levantamentos do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) sobre a localização do suspeito foi iniciada uma vigilância nas adjacências da quitinete onde o homem morava. Após duas horas de observação, os policiais avistaram o indivíduo no imóvel e lhe foi apresentada a ordem de prisão.

Foram realizadas diligências na residência e os policiais localizaram porções de crack e documentos e cartões diversos em nome de terceiros, vários deles com a fotografia de procurado. “Os documentos falsos eram utilizados para fraudes previdenciárias e abertura de contas bancárias, razão pela qual o indivíduo foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento público”, conta o titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordolli.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

