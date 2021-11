DHPP prende em flagrante autor de homicídio em Vitória

A equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) prendeu em flagrante um homem de 44 anos, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Ele é suspeito de ter assassinado com um golpe de faca um homem de 34 anos, na noite dessa quinta-feira (18), no mesmo bairro.



A equipe do plantão do DHPP iniciou as diligências assim que teve ciência do fato, logrando êxito em identificar e prender o suspeito do crime.

De acordo com o chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, o crime aconteceu após uma discussão em um bar. “A motivação foi fútil. O autor do crime utilizou uma faca e desferiu um golpe no abdômen da vítima. Após o ocorrido, o autuado se evadiu do local, sendo perseguido e preso”, relatou o delegado.



Em depoimento, o criminoso negou todos os fatos, sendo que a roupa dele estava suja de sangue e a esposa da vítima informou que, antes do crime, o suspeito e o esposo dela haviam discutido dentro de um bar. Além disso, populares que presenciaram o fato informaram que o suspeito era realmente o autor do crime.



Após as oitivas, o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.

