DHPP prende duas pessoas envolvidas no tráfico de drogas em Cariacica

Dois homens de 37 e 39 anos foram presos, em flagrante, pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, no bairro Campo Grande, no município, nessa quarta-feira (1º). Durante a ação, foram apreendidos oito tabletes de maconha.

A equipe estava realizando diligências no bairro, quando pararam em um bar e começaram a conversar com um funcionário. Nesse momento, chegou um indivíduo em um veículo de cor prata, que logo que estacionou o carro, saiu com uma sacola na mão, entrou no interior do bar, e deixou a sacola em cima de um engradado de cervejas.

“Em seguida ele saiu do estabelecimento e fez uma ligação para alguém. Nesse instante, o funcionário do bar começou a demonstrar muito nervosismo com a presença da equipe no local. No ambiente, foi exalado um forte cheiro de maconha e, por isso, a equipe entrou na parte interna do balcão e olhou conteúdo que estava na sacola, percebendo que eram oito tabletes de maconha”, conta o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour.

Diante do flagrante delito, os policiais deram voz de prisão contra os dois suspeitos. Eles foram encaminhados à Delegacia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

