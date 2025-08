DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, deflagrou, nessa terça-feira (05), uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos envolvidos no homicídio que vitimou Edvaldo Ferreira dos Santos, conhecido como “Baiano”. O crime ocorreu no dia 30 de julho, no bairro Santa Mônica, em Guarapari.

A operação contou com apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari e do Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

As diligências tiveram início logo após o crime, com a coleta e análise de imagens de câmeras de segurança. O trabalho de inteligência da equipe permitiu a identificação dos veículos utilizados na execução, um Volkswagen Voyage branco, uma motocicleta Honda CG/Titan e uma motocicleta de entrega de gás de cozinha que, segundo as imagens, acompanhava os executores e ajudou a traçar o trajeto percorrido.

Com o auxílio do Cerco Inteligente do Estado do Espírito Santo, foi possível rastrear os veículos e localizar seus proprietários. O Voyage foi encontrado no bairro Vera Cruz, em Cariacica. No local, os policiais abordaram um homem de 33 anos, que admitiu ser o proprietário do carro e confessou sua participação no homicídio. Ele ainda relatou que a motocicleta usada no crime pertencia a um amigo.

A equipe seguiu até o município de Vila Velha, onde localizou o proprietário da motocicleta Honda CG/Titan. O homem confirmou ter emprestado o veículo no dia 29 de julho, sendo devolvido apenas na noite seguinte, dia 30 de julho, data do crime.

Com as informações confirmadas, os policiais localizaram, em Guarapari, um homem de 43 anos, que, segundo as apurações dos fatos, é apontado como responsável por transportar os executores até o ponto de partida do homicídio. Ele trabalha em um comércio de gás de cozinha. Segundo as investigações, o crime foi motivado por disputa no tráfico de drogas.

Os conduzidos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e encaminhados ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

