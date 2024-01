DHPP prende dois investigados por homicídio qualificado tentado em Cariacica

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, deu cumprimento, na última terça-feira (09), a dois mandados de busca e apreensão domiciliar, além de dois mandados de prisão temporária, também no município de Cariacica. Durante a ação, dois homens, de 21 e 19 anos, foram presos. Eles são investigados pelo crime de homicídio qualificado tentado.

Durante as diligências, a equipe policial foi informada de que o suspeito de 21 anos estava nas imediações de um campo de futebol, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. O investigado foi abordado e preso em uma rua próxima ao campo.

Após a prisão, a equipe se deslocou até a residência do detido, localizada no bairro Nelson Ramos, também em Cariacica, com o intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar. No imóvel, a proprietária informou não conhecer o investigado, informando que havia comprado a casa recentemente. Nada de ilícito foi encontrado na residência.

Em continuidade à operação, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito de 19 anos, também no bairro Jardim Botânico, porém chegando ao local, o investigado não se encontrava. A equipe recebeu informações de que que o suspeito estaria em uma oficina consertando sua motocicleta.

Uma parte da equipe seguiu as buscas no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. Enquanto isso, a outra parte da equipe se deslocou até a oficina, localizada no bairro Itaquari, em Cariacica, logrando êxito em prender o suspeito.

Após os procedimentos de praxe, os capturados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

