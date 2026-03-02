DHPP elucida homicídio de adolescente em Linhares e apreende um dos suspeitos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, elucidou o homicídio ocorrido no dia 30 de setembro de 2024, no bairro Interlagos, em Linhares, que vitimou um adolescente, de 15 anos. Um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, foi apreendido na última quinta-feira (26), no município.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por desavenças entre adolescentes ligados ao tráfico de drogas. Dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da vítima. O carona, com uma submetralhadora de fabricação caseira, efetuou os disparos que mataram o adolescente. Após o crime, ambos fugiram do local a bordo do veículo.

“Os dois suspeitos do crime já foram identificados. O adolescente que pilotava a motocicleta, de 17 anos, foi apreendido nas dependências da Delegacia Regional de Linhares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. O outro adolescente, responsável pelos disparos, continua foragido”, informou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Após o interrogatório, o apreendido foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) – Unidade Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

