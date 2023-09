DHPP e ROMU apreendem arma e drogas em Vila Velha

Policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, em operação com equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Vila Velha, realizada na tarde dessa terça-feira (19), no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha, apreenderam um adolescente de 17 anos, além de uma pistola, carregadores, drogas, munições e balanças de precisão.

Equipes realizaram diligências no bairro Jardim do Vale para apurar denúncia de uma residência que estaria sendo utilizada para armazenar armas e drogas por um grupo criminoso que atua na região. Na ação, a casa foi identificada e um suspeito, já conhecido da Divisão pelo envolvimento com o tráfico de drogas, estava na varanda quando as guarnições se aproximaram. Assim que percebeu a presença policial, o homem evadiu do local pelos fundos do imóvel.

Foi realizado um cerco tático e com o uso de uma escada. Os policiais avistaram uma pistola que estava em cima do sofá. Dentro da casa, a polícia civil apreendeu a arma calibre 9 mm que havia sido avistada, além de trinta munições do mesmo calibre, dois carregadores, 188 pinos de cocaína, 28 porções de haxixe e duas balanças de precisão. Um adolescente que estava na casa foi apreendido.

O conduzido e o material apreendido foram encaminhados à autoridade policial. O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Ele foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), quando solicitado.

